Таро-гороскоп на 13 сентября: советы для всех знаков Зодиака про любовь и деньги
Карты Таро подсказывают, на что следует обратить внимание 13 сентября в отношениях и финансовых вопросах. Для одних знаков Зодиака день откроет приятные возможности, а другим следует быть осторожнее с решениями и эмоциями.
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Овен
Карта Таро: Восьмерка Кубков
Овнам 13 сентября стоит оставить позади то, что больше не доставляет удовольствия. Восьмерка Кубков советует не держаться за ситуацию только по привычке - иногда шаг в неизвестность открывает путь к чему-то значительно лучшему.
Телец
Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая
Тельцам может не хватать ощущения стабильности или домашнего комфорта. Не стоит расстраиваться, если планы вдруг пойдут не по сценарию: день скорее просит вас быть гибкими, чем все контролировать.
Близнецы
Карта Таро: Башня
Для Близнецов карта Башня предвещает неожиданный поворот. То, что казалось незыблемым, может измениться очень быстро, но не торопитесь воспринимать это как катастрофу - иногда разрушение старого освобождает место для нового.
Рак
Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Ракам 13 сентября следует обратить внимание на баланс между тем, что они дают, и тем, что получают вместо этого. Шестерка Пентаклей напоминает: помощь, поддержка или даже приятный жест могут вернуться к вам в неожиданный момент.
Лев
Карта Таро: Мир, перевернутая
Львам может показаться, что какое-то важное дело никак не хочет завершаться. Карта рекомендует не торопиться ставить точку: может быть, осталась одна деталь, которую вы пока не замечаете.
Дева
Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая
Девам следует внимательнее присмотреться к своему окружению. Не каждая компания все равно полезна, а лишние разговоры, сплетни или чужие драмы могут забрать гораздо больше энергии, чем вы ожидаете.
Весы
Карта Таро: Девятка Кубков
Весам карта Девятка Кубков обещает приятный день и шанс получить то, чего давно хотелось. Не стесняйтесь наслаждаться моментом - 13 сентября стоит позволить себе маленькую радость без лишнего чувство вины.
Скорпион
Карта Таро: Королева Жезлов
Скорпионам карты советуют действовать уверенно и не умалять собственных возможностей. Королева Жезлов поможет проявить харизму, смелость и убедить других в своей правоте.
Стрелец
Карта Таро: Шестерка Кубков
Стрельцов 13 сентября может внезапно вернуть мыслями в прошлое. Возможна встреча со старым знакомым, приятное воспоминание или ситуация, которая напомнит о времени, когда вы были по-настоящему счастливы.
Козерог
Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый
Козерогам следует контролировать эмоции и не пытаться командовать всеми вокруг. Перевернутый Король Жезлов предупреждает: чрезмерное упрямство или желание доказать свою правоту могут сыграть против вас.
Водолей
Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутый
Водолеям следует осторожнее обращаться с деньгами и важными материальными решениями. Не позволяйте желанию быстро получить результат, заставить вас рисковать больше, чем вы готовы потерять.
Рыбы
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Рыбам карта Девятка Пентаклей советует наконец оценить свои достижения. 13 сентября хорошо побаловать себя, заняться любимым делом или просто насладиться результатом того, над чем вы так долго трудились.
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