Таро-гороскоп на 13 вересня: поради для всіх знаків Зодіаку про кохання та гроші

Овен

Карта Таро: Вісімка Кубків

Овнам 13 вересня варто залишити позаду те, що більше не приносить задоволення. Вісімка Кубків радить не триматися за ситуацію лише через звичку - іноді крок у невідомість відкриває шлях до чогось значно кращого.

Телець

Карта Таро: Четвірка Жезлів, перевернута

Тельцям може бракувати відчуття стабільності або домашнього комфорту. Не варто засмучуватися, якщо плани раптом підуть не за сценарієм: день радше просить вас бути гнучкими, ніж усе контролювати.

Близнюки

Карта Таро: Вежа

Для Близнюків карта Вежа віщує несподіваний поворот. Те, що здавалося непорушним, може змінитися дуже швидко, але не поспішайте сприймати це як катастрофу - іноді руйнування старого звільняє місце для нового.

Рак

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Ракам 13 вересня варто звернути увагу на баланс між тим, що вони дають, і тим, що отримують натомість. Шістка Пентаклів нагадує: допомога, підтримка або навіть приємний жест можуть повернутися до вас у несподіваний момент.

Лев

Карта Таро: Світ, перевернута

Левам може здатися, що якась важлива справа ніяк не хоче завершуватися. Карта радить не поспішати ставити крапку: можливо, залишилася одна деталь, яку ви поки не помічаєте.

Діва

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Дівам варто уважніше придивитися до свого оточення. Не кожна компанія однаково корисна, а зайві розмови, плітки чи чужі драми можуть забрати набагато більше енергії, ніж ви очікуєте.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Терезам карта Дев'ятка Кубків обіцяє приємний день і шанс отримати те, чого давно хотілося. Не соромтеся насолоджуватися моментом - 13 вересня варто дозволити собі маленьку радість без зайвого почуття провини.

Скорпіон

Карта Таро: Королева Жезлів

Скорпіонам карти радять діяти впевнено й не применшувати власних можливостей. Королева Жезлів допоможе проявити харизму, сміливість і переконати інших у своїй правоті.

Стрілець

Карта Таро: Шістка Кубків

Стрільців 13 вересня може несподівано повернути думками у минуле. Можлива зустріч зі старим знайомим, приємний спогад або ситуація, яка нагадає про час, коли ви були по-справжньому щасливі.

Козоріг

Карта Таро: Король Жезлів, перевернутий

Козорогам варто контролювати емоції та не намагатися командувати всіма навколо. Перевернутий Король Жезлів попереджає: надмірна впертість або бажання довести свою правоту можуть зіграти проти вас.

Водолій

Карта Таро: Король Пентаклів, перевернутий

Водоліям варто обережніше поводитися з грошима та важливими матеріальними рішеннями. Не дозволяйте бажанню швидко отримати результат змусити вас ризикувати більше, ніж ви готові втратити.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Рибам карта Дев'ятка Пентаклів радить нарешті оцінити власні досягнення. 13 вересня добре побалувати себе, зайнятися улюбленою справою або просто насолодитися результатом того, над чим ви так довго працювали.