Овен

Карта Таро: Восьмерка Мечей (прямая)

Сегодня вам может показаться, что на работе нет хорошего выхода из ситуации. Если вы наемный работник, выпишите три возможных способа решения проблемы и обсудите их с коллегой, прежде чем отказываться от задания. Если работаете на себя, пересмотрите одну договоренность с клиентом: возможно именно нечеткие условия создают трудности. Не соглашайтесь на невыгодные условия только из-за страха упустить возможность. Восьмерка Мечей напоминает: часть ограничений может быть следствием ваших предположений.

Телец

Карта Таро: Паж Пентаклей (прямая)

Паж Пентаклей связан с практическими возможностями, обучением и постепенным улучшением материального положения. Если вы планируете обычные покупки, проверьте список необходимого и установите сумму, которую готовы потратить сегодня. Не покупайте лишнего под влиянием акций. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, сравните не менее трех предложений и внимательно прочтите все условия. Не рассчитывайте на деньги, которые вам только пообещали вернуть. Лучше опираться на реальные поступления и собственные возможности.

Близнецы

Карта Таро: Король Кубков (прямая)

Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость и способность сохранять спокойствие в сложном общении. Если вы находитесь в отношениях, сегодня обсудите один вопрос, который вызывает напряжение, но не переходите на взаимные обвинения. Дайте партнеру возможность высказаться до конца. Если вы без пары, не пытайтесь произвести впечатление на человека, скрывая настоящие чувства. Во время нового знакомства говорите честно о своих ожиданиях и обращайте внимание на поступки собеседника.

Рак

Карта Таро: Десятка Жезлов (прямая)

Десятка Жезлов указывает на перегрузку и чрезмерную ответственность. Если работаете в команде, пересмотрите список задач и передайте коллегам хотя бы одно дело, которое они могут выполнить самостоятельно. Не соглашайтесь автоматически на новые поручения, пока не завершили предыдущие. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, определите две важные задачи на день, а остальное перенесите или делегируйте. Не пытайтесь компенсировать нехватку времени работой без перерывов.

Лев

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

Сегодня важно четко определить, что вам приемлемо, а на что вы больше не готовы соглашаться. Если вы в паре, прямо скажите партнеру, какое поведение вас оскорбляет, и сформулируйте конкретную просьбу вместо намеков. Если вы сейчас без пары, не соглашайтесь на встречу только из-за страха обидеть человека. Вполне достаточно вежливого отказа. Королева Мечей напоминает о важности личных границ, честности и умении отделять факты от эмоций.

Дева

Карта Таро: Верховная Жрица (прямая)

Верховная Жрица советует не спешить рассказывать о своих планах и личных переживаниях всем вокруг. Если у вас есть отношения, сегодня лучше сначала выяснить собственные чувства, а уже потом начинать сложный разговор с партнером. Если вы без пары, не торопитесь раскрывать незнакомому человеку подробности личной жизни. На работе также не следует делиться непроверенной информацией. Выделите 15 минут, чтобы спокойно обдумать ситуацию и отделить то, что вы знаете наверняка, от собственных догадок.

Весы

Карта Таро: Семерка Пентаклей (прямая)

Семерка Пентаклей призывает оценить результаты собственного труда и понять, оправдывают ли они затраченные усилия. Если вы наемный работник, пересмотрите выполненные за последний месяц задания и зафиксируйте конкретные результаты, которые сможете использовать при разговоре об оплате или о новых обязанностях. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, сравните потраченное время с доходом от двух последних заказов. Не отказывайтесь от перспективного направления только потому, что результат не появился мгновенно.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Пентаклей (прямая)

Пятерка Пентаклей связана с материальными трудностями, ощущением нехватки и потребностью принять помощь. Если вы планируете обычные покупки, проверьте остаток средств и отложите необязательные расходы. Не пытайтесь поддерживать привычный уровень расходов, если бюджет этого не позволяет. Если обдумываете крупную покупку или кредит, посчитайте полную сумму будущих платежей и проверьте, сможете ли их регулярно платить. Не скрывайте финансовые трудности от близких, если вам нужна поддержка.

Стрелец

Карта Таро: Луна (прямая)

Луна указывает на неопределенность, сомнения и риск неправильно истолковать чужие слова. Если вы в отношениях, не устраивайте партнеру проверок и не делайте выводы только на основании сообщений или случайных фраз. Лучше задайте прямой вопрос о том, что вас беспокоит. Если вы без пары, не торопитесь идеализировать новое знакомство: дайте себе время увидеть, насколько слова человека совпадают с его поведением. Сегодня особенно важно не путать предположения с фактами.

Козерог

Карта Таро: Башня (прямая)

Башня символизирует разрушение неустойчивых планов и необходимость реагировать на проблемы, которые нельзя игнорировать. Если вы работаете в команде, проверьте сегодня сроки и условия важной задачи, особенно если от других людей зависит ее выполнение. Не скрывайте ошибку и сразу сообщите о рисках руководителю. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, проверьте договоренности с клиентами и подготовьте запасной план на случай срыва сроков. Не принимайте резких решений под влиянием раздражения

Водолей

Карта Таро: Император (прямая)

Император символизирует порядок, ответственность и умение управлять ситуацией. Если вы наемный работник, зафиксируйте письменно свои договоренности с руководителем о задачах, сроках и ответственности. Это поможет избежать недоразумений. Если вы работаете на себя, составьте четкий график на ближайшие три рабочих дня и определите приоритеты. Не пытайтесь контролировать каждый шаг других людей. Лучше установите понятные правила сотрудничества и сами соблюдайте их.

Рыбы

Карта Таро: Мир (прямая)

Карта Мир символизирует успешное завершение дела, достижение цели и признание результатов длительной работы. Если вы наемный работник, сегодня проверьте последние детали текущего задания, зафиксируйте результат и сообщите о завершении ответственных коллег. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, закройте текущий заказ, согласуйте финальные детали с клиентом и попросите отзыв о сотрудничестве. Не спешите сразу брать новое большое обязательство: сначала оцените то, чего уже добились.