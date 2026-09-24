Таро-гороскоп на 24 сентября: Весам - приятные новости, Стрельцам - движение вперед

Овен

Карта Таро: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей обещает Овнам новую практическую возможность. Это может быть выгодное предложение, финансовый шанс или дело, которое будет иметь перспективу в будущем. Следует не откладывать решение, если возможность действительно кажется перспективной.

Телец

Карта Таро: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов советует Тельцам посмотреть шире и определиться с дальнейшим направлением. День отлично подходит для планирования, обдумывания будущих шагов и выбора меж несколькими вариантами. Не стоит бояться выйти за пределы привычного.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Семерка Пентаклей предупреждает Близнецов о разочаровании из-за медленного исхода. Может показаться, что вложенные силы не оправдывают ожиданий, но поспешные решения вряд ли помогут. Следует оценить, куда действительно следует продолжать вкладывать время и ресурсы.

Рак

Карта Таро: Мир

Карта Мира символизирует завершение важного этапа и ощущение результата. Раки могут увидеть, ради чего прилагали столько усилий, или наконец закрыть вопрос, давно не дававший покоя. День благоприятен для подведения итогов и перехода к новому.

Лев

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Тройка Пентаклей советует Львам внимательнее отнестись к сотрудничеству с другими людьми. Могут возникнуть недоразумения, разные взгляды на общее дело или ощущение, что ваши усилия недооценивают. Лучше не пытаться сделать все самостоятельно и четко проговаривать свои ожидания.

Дева

Карта Таро: Суд, перевернутый

Перевернутый Суд указывает на сомнения, нежелание отпускать прошлое или страх сделать окончательный выбор. Девам следует перестать постоянно возвращаться к старым ошибкам и винить себя за то, что уже произошло. День подходит для переосмысления ситуации без излишней самокритики.

Весы

Карта Таро: Девятка Кубков

Девятка Кубков - карта удовольствия, приятных событий и исполнения желаний. Весы могут получить хорошие новости или оказаться в ситуации, которая подарит им чувство радости и комфорта. Следует позволить себе насладиться результатом, а не сразу думать о следующих задачах.

Скорпион

Карта Таро: Паж Мечей

Паж Мечей советует Скорпионам быть внимательными к информации и словам других людей. Могут появиться новости, интересный разговор или ситуация, которая заставит быстро сориентироваться. В то же время не стоит делать выводы, не проверив все факты.

Стрелец

Карта Таро: Колесница

Колесница дарит Стрельцам динамичный день и сильный импульс к действию. Если есть четкая цель, следует двигаться к ней уверенно и не позволять посторонним обстоятельствам сбить себя с курса. День благоприятен для решительных шагов, поездок и активных дел.

Козерог

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Тройка Жезлов может указывать на задержки планов или неоправданные ожидания. Козерогам следует проверить детали и не рассчитывать, что все произойдет именно по запланированному сценарию. Некоторые решения лучше отложить и пересмотреть стратегию.

Водолей

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Водолеям перевернута Семерка Пентаклей советует не тратить силы на то, что давно не приносит результата. Может возникнуть желание бросить дело из-за усталости или разочарования, но сначала стоит понять, что именно не работает. День хорошо подходит для переоценки своих вложений и приоритетов.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Перевернутая Двойка Мечей говорит о моменте, когда избегать решения уже не получится. Рыбы могут наконец-то увидеть ситуацию яснее или получить информацию, которая поможет сделать выбор. Не стоит затягивать с важным разговором или решением, если ответ уже почти очевиден.