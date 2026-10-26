Таро-гороскоп на 26 октября: главные прогнозы для Дев, Весов и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Смерть

Овны получат возможность завершить то, что давно потеряло смысл, и освободить место для нового. Не бойтесь перемен: отказ от старых привычек или взглядов может стать началом важного этапа.

Телец

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Тельцам следует обратить внимание на дела, которые постоянно откладываются или не приносят ожидаемого результата. Не позволяйте лени, рутине или чрезмерному упрямству тормозить ваше движение вперед. Иногда достаточно изменить подход, чтобы сдвинуть ситуацию с места.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Близнецам придется запастись терпением: некоторые планы могут задержаться, а договоренности - измениться в последний момент. Не пытайтесь ускорить события любой ценой. Лучше проверьте детали и дождитесь подходящего момента для решительных действий.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Для Раков день благоприятен для работы, обучения и совершенствования навыков. Внимание к деталям и последовательность помогут приблизиться к желаемому результату. Не ищите быстрых путей - именно настойчивость может принести лучшие плоды.

Лев

Карта Таро: Мир, перевернутый

Львам может казаться, что важное дело никак не доходит до завершения. Возможно, осталась одна деталь, которую вы до сих пор игнорировали, или решение, которое нужно наконец-то принять. Не торопитесь опускать руки - вернитесь к незавершенным задачам и определите, что мешает двигаться дальше.

Дева

Карта Таро: Туз Кубков

Дев может ожидать эмоциональное обновление, приятное известие или теплый момент в общении с близкими. Туз Кубков символизирует открытостьк чувствам, новые симпатии и внутреннюю гармонию. Позвольте себе немного больше искренности и не отказывайтесь от возможности сблизиться с важным человеком.

Весы

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Весам следует внимательнее отнестись к своему окружению и не вовлекаться в сплетни или чужие конфликты. Возможны недоразумения с друзьями или ощущение, что вас не слышат или не поддерживают. Не делайте поспешных выводов - спокойный разговор поможет прояснить ситуацию.

Скорпион

Карта Таро: Императрица

Скорпионам карта обещает день, когда особое значение приобретут комфорт, забота о себе и близких. Это удачное время для творческих замыслов, домашних дел и развития того, что для вас действительно ценно. Не забывайте о своих потребностях, даже если привыкли прежде всего помогать другим.

Стрелец

Карта Таро: Маг, перевернутый

Стрельцам следует проверять обещания и не доверять красивым словам без конкретных действий. Перевернутый Маг предостерегает от манипуляций, самообмана и использования сомнительных методов для достижения цели. Опирайтесь на факты и собственные способности, а важные решения принимайте без лишней спешки.

Козерог

Карта Таро: Влюбленные, перевернутые

Козерогам может быть сложно определиться в отношениях или найти общий язык с человеком, который имеет другие взгляды. Не игнорируйте противоречия, но и не торопитесь ставить точку из-за одного разговора. Честность с собой поможет понять, чего вы действительно хотите.

Водолей

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Водолеям следует пересмотреть ситуации, в которых они тратят слишком много сил на борьбу. Возможно, пора отказаться от ненужных споров или попросить о помощи вместо того, чтобы все тянуть самостоятельно. Помните: уступить мелочи не значит проиграть.

Рыбы

Карта Таро: Десятка Чаш, перевернутая

Рыбам следует обратить внимание на атмосферу в семье и собственные ожидания от близких. Невысказанные обиды или стремления, чтобы все было идеально, могут помешать заметить хорошее, что уже имеется в вашей жизни. Не требуйте от себя и других совершенств - откровенный разговор поможет вернуть взаимопонимание.