Овен

Карта Таро: Шестерка Жезлов (прямая)

Шестерка Жезлов символизирует победу, признание и уверенность в своих силах. Если вы работаете в компании, вспомните результат, которого достигли в последнее время, и подготовьте краткое описание своих успехов для будущего разговора с руководителем. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует опубликовать пример удачной работы или отзыв клиента. Не приуменьшайте собственный вклад и не ждите, что другие самостоятельно заметят ваши достижения.

Телец

Карта Таро: Король Пентаклей (прямая)

Король Пентаклей связан с материальной стабильностью, ответственностью и умением грамотно распоряжаться ресурсами. Сегодня пересмотрите регулярные расходы и определите сумму, которую можете откладывать еженедельно. Если планируете крупную покупку или кредит, сравните по меньшей мере три предложения и посчитайте полную стоимость приобретения. Не принимайте финансовые решения только из-за желания произвести впечатление на других. Ваша цель - реальная стабильность, а не демонстрация изобилия.

Близнецы

Карта Таро: Туз Пентаклей (прямая)

Туз Пентаклей символизирует новую практическую возможность, которая со временем может принести материальный результат. Если вы работаете в найме, пересмотрите вакансии или подготовьте руководителю предложение относительно дополнительных обязанностей и оплаты. Фрилансерам и предпринимателям стоит составить краткое предложение потенциальному заказчику или опубликовать объявления о своих услугах. Не увольняйтесь импульсивно и не отказывайтесь от текущего заработка, пока не оцените реальные перспективы нового направления.

Рак

Карта Таро: Двойка Кубков (прямая)

Двойка Кубков символизирует взаимность, доверие и эмоциональную близость. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер вдвоем и обсудить вопрос, остававшийся в последнее время без внимания. Одиноким Ракам карта советует не исключать возможность нового знакомства: напишите человеку, который вам симпатичен, или согласитесь на приглашение на встречу. Не пытайтесь ускорить развитие отношений - обращайте внимание на то, отвечает ли человек вам взаимностью.

Лев

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

Тройка Жезлов связана с перспективами, расширением возможностей и переходом от замыслов к конкретным шагам. Если вы работаете в компании, выделите 30 минут на подготовку предложения о новом проекте или профессиональном развитии. Предпринимателям и фрилансерам следует найти трех потенциальных клиентов или партнеров и написать им с конкретным предложением. Не откладывайте первый шаг на понедельник: сегодня можно подготовить основу для будущего результата.

Дева

Карта Таро: Паж Жезлов (прямая)

Паж Жезлов символизирует любопытство, творчество и желание попробовать что-нибудь новое. Даже если воскресенье обычно посвящено домашним делам, оставьте хотя бы час для занятия, которое доставляет удовольствие. Если у вас есть собственный творческий проект, сделайте первый рисунок или запишите три новых идеи. Тем, кто работает над профессиональным развитием, можно посмотреть бесплатный урок или обучающее видео по интересующей теме. Не превращайте отдых в очередной список обязанностей.

Весы

Карта Таро: Четверка Мечей (прямая)

Четверка Мечей означает потребность в паузе, уединении и восстановлении после напряженного периода. Если вы в отношениях, предупредите партнера, что хотите провести часть воскресенья наедине, и договоритесь о времени для совместного отдыха позже. Одиноким Весам не нужно соглашаться на все приглашения: оставьте сегодня свободными хотя бы два часа без встреч и переписки. Не заполняйте выходные рабочими делами, которые можно спокойно перенести на понедельник.

Скорпион

Карта Таро: Звезда (прямая)

Звезда символизирует надежду, восстановление веры в себя и постепенное приближение желаемого. Если вы в паре, поделитесь с партнером планом или мечтой, о которой давно не говорили, и предложите вместе определить первый шаг к ее осуществлению. Одиноким Скорпионам стоит возобновить общение с человеком, рядом с которым вы чувствуете себя комфортно. Напишите ей сегодня без особого повода. Не замыкайтесь в собственных переживаниях и не отказывайтесь от общения из-за предыдущего неудачного опыта.

Стрелец

Карта Таро: Колесница (прямая)

Колесница символизирует решительность, самоконтроль и способность самостоятельно выбирать направление движения. Если вы работаете в найме и рассматриваете смену должности, выпишите преимущества и недостатки двух вариантов, а затем определите, какой шаг вы можете сделать на следующей неделе. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует выбрать один приоритетный проект и составить список из трех ближайших задач. Не пытайтесь одновременно двигаться в нескольких направлениях - определите главную цель.

Козерог

Карта Таро: Пятерка Жезлов (прямая)

Пятерка Жезлов указывает на конкуренцию, споры и столкновения разных интересов. Если вы в паре, не превращайте бытовое несогласие в соревнование за право быть правым: выслушайте аргументы партнера и договоритесь об одном конкретном решении. Одиноким Козерогам следует избегать соперничества за внимание человека, который им нравится. Не вступайте в конфликты для последнего слова. Сегодня лучше потратить энергию на дела, действительно имеющие для вас значение.

Водолей

Карта Таро: Смерть (прямая)

Карта Смерти символизирует завершение устаревших моделей поведения и необходимость освободить место новому. Если вы в паре, обсудите с партнером одну привычку или договоренность, которая больше не устраивает вас обоих, и предложите конкретную альтернативу. Одиноким Водолеям стоит перестать поддерживать общение, которое держится только на привычке и не доставляет удовольствия. Не возвращайтесь к старым сценариям только потому, что они знакомы. Определите, чего не хотите повторять.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Жезлов (прямая)

Девятка Жезлов символизирует выносливость, осторожность и способность защищать результаты своего труда. Если вы работаете в найме, завершите одну важную задачу, которая осталась незакрытой, но не берите на себя чужие обязанности. Предпринимателям и фрилансерам следует проверить статус текущих заказов, напомнить клиентам о договоренностях и определить реальные сроки выполнения. Не пытайтесь успеть все за один день: сосредоточьтесь на самом важном и не соглашайтесь на дополнительную нагрузку без надобности.