Таро-гороскоп на 29 октября: что следует сделать Весам, Тельцам и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Девятка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Девятка Жезлов связана с истощением, неуверенностью и ощущением, что приходится постоянно защищаться.

Если коллега критикует вашу работу, попросите назвать конкретные недостатки и отделите полезные замечания от личных оценок. Если вы работаете на себя, посвятите 15 минутам проверке главной цели текущего проекта и определите один реальный шаг к ней.

Не тратьте день на доказывание своей правоты людям, которые не влияют на ваш результат.

Телец

Карта Таро: Туз Пентаклей (прямая)

Туз Пентаклей символизирует новые практические возможности, материальную основу и перспективные начинания.

Если вы наемный работник, запишите одно предложение по улучшению работы и подготовьте краткое объяснение его пользы для команды. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, проверьте условия потенциального заказа: объем заданий, сроки и оплату.

Не отказывайтесь от перспективной идеи только потому, что она еще не готова к широкому обсуждению, но не вкладывайте ресурсы без проверки деталей.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Мечей (прямая)

Шестерка Мечей означает постепенный выход из сложной ситуации и движение к более спокойным условиям.

Если рабочее общение с коллегой регулярно превращается в спор, ограничьте разговор конкретной задачей и письменно зафиксируйте договоренности. Если вы ведете собственное дело, пересмотрите один процесс, который занимает много времени, и определите, как упростить его уже на этой неделе.

Не возвращайтесь к старому конфликту только ради последнего слова: сосредоточьтесь на том, что поможет двигаться дальше.

Рак

Карта Таро: Императрица (прямая)

Императрица связана с заботой, щедростью, творчеством и умением поддерживать то, что имеет для вас ценность.

Если вы в паре, спросите у партнера, какой конкретной помощи ему сегодня не хватает, и сделайте одну посильную вещь. Если вы без пары, уделите время человеку, рядом с которым вы можете быть собой, но не соглашайтесь на встречу только из-за чувства вины.

Ваше внимание имеет ценность, поэтому определите для себя предел: сколько времени вы готовы отдать другим, не отменяя своих планов.

Лев

Карта Таро: Пятерка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Пятерка Кубков указывает на постепенное восстановление после разочарования и готовность оставить старые обиды позади.

Если вы в паре, обсудите с партнером одну претензию и договоритесь, что конкретно измените в своем поведении. Если вы без пары, не спешите рассказывать новому знакомому подробности прошлых отношений: сначала узнайте больше о человеке.

Не скрывайте переживания от всех, но выбирайте собеседника, который уже доказал свою надежность.

Дева

Карта Таро: Умеренность (прямая)

Умеренность напоминает о самоконтроле, терпении и умении находить общий язык без лишнего обострения.

Если на работе коллеги начнут обсуждать личные дела, переведите разговор на нейтральную тему или вернитесь к заданию. Если вы работаете на себя, перед ответом на эмоциональное сообщение клиента сделайте паузу на 10 минут и сформулируйте спокойный ответ по существу.

Не распространяйте непроверенную информацию, даже если она кажется правдоподобной.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Двойка Кубков указывает на нарушение взаимности, недоразумения или разные ожидания в отношениях.

Если вы в паре, прямо спросите партнера, как он видит распределение общих обязанностей, и назовите одно изменение, в котором нуждаетесь сами. Если вы без пары, оцените последнее знакомство по поступкам человека, а не только по приятным словам: проявляет ли он инициативу и соблюдает ли договоренности?

Не пытайтесь самостоятельно поддерживать контакт, в котором вторая сторона не делает шаги навстречу.

Скорпион

Карта Таро: Луна (перевернутая)

Перевернутая Луна связана с прояснением сомнений, разоблачением недоразумений и постепенным распознаванием того, что было скрыто или неправильно понято.

Если коллега сообщил спорные детали, попросите уточнить факты и проверьте их по первоисточнику. Если вы ведете собственное дело, перечитайте важную переписку с клиентом и сверьте устные договоренности с письменными. Не вините человека в обмане, пока не выясните, речь не идет об ошибке или нехватке информации.

Стрелец

Карта Таро: Паж Жезлов (прямая)

Паж Жезлов символизирует любопытство, новые идеи и сообщения, которые могут подтолкнуть к действию.

Если вы наемный работник перед передачей коллегам новости об изменениях в команде, проверьте ее у руководителя или официальном сообщении. Если работаете на фрилансе или имеете свое дело, уточните у заказчика детали новой задачи: ожидаемый результат, бюджет и сроки. Не выдавайте предположения за подтвержденные факты.

Кроме того, запишите интересную идею, чтобы вернуться к ней после проверки информации.

Козерог

Карта Таро: Четверка Мечей (прямая)

Четверка Мечей символизирует потребность в паузе, тишине и возобновлении внимания после умственной нагрузки.

Сегодня выключите уведомления от социальных сетей на один час и посвятите это время чтению, спокойному обдумыванию дел или работе без отвлечений.

Если вы в паре, предупредите партнера, что хотите побыть наедине, и договоритесь, когда вернетесь к общим делам. Если вы без пары, не заполняйте каждую свободную минуту перепиской: оставьте себе вечер без обязательных встреч.

Водолей

Карта Таро: Солнце (прямая)

Солнце символизирует ясность, уверенность, открытость и радость достижения.

Если вы работаете в команде, сегодня внимательно выслушайте предложение коллеги и задайте два вопроса, которые помогут лучше понять его цель. Если имеете собственное дело, расскажите потенциальному клиенту о преимуществах своего предложения, но не раскрывайте конфиденциальные планы или детали незавершенного проекта.

Не воспринимайте каждый разговор как соревнование: обмен полезной информацией может укрепить сотрудничество и вашу репутацию.

Рыбы

Карта Таро: Королева Кубков (прямая)

Королева Кубков означает эмпатию, эмоциональную зрелость и способность внимательно слушать, не нарушая чужих границ.

Если вы в паре, дайте партнеру выговориться в течение 10-15 минут, прежде чем предлагать решение или делиться своим мнением. Если вы без пары, выслушайте человека, желающего обсудить личную проблему, но не обещайте того, чего не сможете выполнить.

Не пересказывайте чужую исповедь друзьям даже с благими намерениями: если нужно постороннее мнение, сначала спросите разрешения.