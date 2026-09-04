Таро-гороскоп на 4 сентября: кому улыбнется удача, а кому придется выбирать

Овен

Карта Таро: Колесница

4 сентября Овнам следует действовать решительно и не откладывать важные дела. Карта Колесница обещает движение вперед и победу, если вы сможете контролировать эмоции и четко держать курс своей цели.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

В этот день Тельцы могут почувствовать результат собственных усилий и позволить себе немного больше удовольствия от жизни. Девятка Пентаклей советует не спешить и ценить то, что уже удалось получить.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Близнецов ждет день возможностей, когда многое будет зависеть именно от их инициативы. Маг напоминает: у вас уже есть необходимые ресурсы, поэтому не бойтесь первыми начинать разговор, дело или новый проект.

Рак

Карта Таро: Королева Кубков

4 сентября Ракам следует больше доверять интуиции и собственным ощущениям. Королева Кубков поможет лучше понять близких и подскажет правильное решение там, где логика может оказаться бессильной.

Лев

Карта Таро: Солнце

Для Львов это один из самых положительных арканов - Солнце. День может принести хорошее настроение, приятную новость или ситуацию, которая поможет почувствовать уверенность в себе и своих силах.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Девам 4 сентября придется сосредоточиться на работе и деталях. Восьмерка Пентаклей показывает, что именно настойчивость и внимательность помогут получить результат, на который вы рассчитываете.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Карта Влюбленные указывает на важный выбор, который может касаться личной жизни или партнерства. Весам не стоит пытаться понравиться всем - лучше честно определиться, чего хотите именно вы.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Не пугайтесь этой карты: Смерть символизирует завершение одного этапа и начало другого. 4 сентября Скорпионы могут наконец-то отпустить то, что давно потеряло смысл, и освободить место для нового.

Стрелец

Карта Таро: Колесо Фортуны

Стрельцам день может принести неожиданный поворот событий. Колесо Фортуны советует быть гибкими: случайная встреча, новость или предложение способны изменить планы к лучшему.

Козерог

Карта Таро: Император

4 сентября Козерогам важно взять ситуацию под контроль и не разрешать другим принимать решение вместо них. Император говорит об ответственности, порядке и способности достичь желаемого благодаря дисциплине.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Звезда дарит Водолеям надежду и веру в благоприятный результат. Этот день хорошо подходит для планирования будущего, творчества и шагов навстречу мечте, которую вы давно откладывали.

Рыбы

Карта Таро: Верховная Жрица

Рыбам 4 сентября не следует торопиться с выводами или рассказывать всем о своих планах. Верховная Жрица советует прислушиваться к интуиции - ответ на важный вопрос может прийти тихо, но очень четко.