Таро-гороскоп на 4 вересня: кому усміхнеться удача, а кому доведеться вибирати
4 вересня кожен знак Зодіаку матиме свою особливу підказку. Карти Таро покажуть, де варто діяти сміливіше, чого краще уникати та на що звернути увагу цього дня.
Styler розповідає, чого очікувати в п’ятницю.
Овен
Карта Таро: Колісниця
4 вересня Овнам варто діяти рішуче та не відкладати важливі справи. Карта Колісниця обіцяє рух уперед і перемогу, якщо ви зможете контролювати емоції та чітко тримати курс на свою мету.
Телець
Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів
Цього дня Тельці можуть відчути результат власних зусиль і дозволити собі трохи більше насолоди від життя. Дев'ятка Пентаклів радить не поспішати та цінувати те, що вже вдалося здобути.
Близнюки
Карта Таро: Маг
На Близнюків чекає день можливостей, коли багато залежатиме саме від їхньої ініціативи. Маг нагадує: у вас уже є необхідні ресурси, тому не бійтеся першими починати розмову, справу чи новий проєкт.
Рак
Карта Таро: Королева Кубків
4 вересня Ракам варто більше довіряти інтуїції та власним відчуттям. Королева Кубків допоможе краще зрозуміти близьких і підкаже правильне рішення там, де логіка може виявитися безсилою.
Лев
Карта Таро: Сонце
Для Левів це один із найпозитивніших арканів - Сонце. День може принести гарний настрій, приємну новину або ситуацію, яка допоможе відчути впевненість у собі та своїх силах.
Діва
Карта Таро: Вісімка Пентаклів
Дівам 4 вересня доведеться зосередитися на роботі та деталях. Вісімка Пентаклів показує, що саме наполегливість і уважність допоможуть отримати результат, на який ви розраховуєте.
Терези
Карта Таро: Закохані
Карта Закохані вказує на важливий вибір, який може стосуватися особистого життя або партнерства. Терезам не варто намагатися сподобатися всім - краще чесно визначитися, чого хочете саме ви.
Скорпіон
Карта Таро: Смерть
Не лякайтеся цієї карти: Смерть символізує завершення одного етапу та початок іншого. 4 вересня Скорпіони можуть нарешті відпустити те, що давно втратило сенс, і звільнити місце для нового.
Стрілець
Карта Таро: Колесо Фортуни
Стрільцям день може принести несподіваний поворот подій. Колесо Фортуни радить бути гнучкими: випадкова зустріч, новина або пропозиція здатні змінити плани на краще.
Козоріг
Карта Таро: Імператор
4 вересня Козерогам важливо взяти ситуацію під контроль і не дозволяти іншим ухвалювати рішення замість них. Імператор говорить про відповідальність, порядок і здатність досягти бажаного завдяки дисципліні.
Водолій
Карта Таро: Зірка
Зірка дарує Водоліям надію та віру у сприятливий результат. Цей день добре підходить для планування майбутнього, творчості та кроків назустріч мрії, яку ви давно відкладали.
Риби
Карта Таро: Верховна Жриця
Рибам 4 вересня не варто поспішати з висновками або розповідати всім про свої плани. Верховна Жриця радить прислухатися до інтуїції - відповідь на важливе питання може прийти тихо, але дуже чітко.
Також ми розповідали про прикмету, якщо ви повернулися додому з півдороги.