Таро-гороскоп на 7 ноября: что следует сделать Овнам, Львам и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Рыцарь Кубков (прямая)

Сегодня следует уделить внимание отношениям и собственным чувствам. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер вдвоем и поговорите о том, чего вам не хватает в отношениях. Если вы без пары, не отказывайтесь от приглашения на встречу или знакомство, которое кажется интересным. Рыцарь Кубков также поощряет творчество: выделите хотя бы час на занятие, которое доставляет удовольствие, вместо того чтобы ждать идеального момента.

Телец

Карта Таро: Влюбленные (прямая)

Карта Влюбленные напоминает о важности взаимности и честного выбора. Если вы в отношениях, обсудите с партнером один вопрос, по которому давно не можете прийти к согласию. Не пытайтесь убедить друг друга силой - найдите решение, которое учитывает потребности обоих. Если вы без пары, подумайте, какие качества для вас действительно важны в будущем партнере. Сегодня лучше не соглашаться на свидание только из-за страха остаться в одиночестве.

Близнецы

Карта Таро: Смерть (прямая)

Смерть в Таро символизирует не буквальную потерю, а необходимость отказаться от того, что уже не работает. На работе просмотрите свои обязанности: если вы наемный работник, определите одну задачу или привычку, мешающую профессиональному развитию, и составьте план изменений. Если работаете на себя, проверьте, какие услуги или проекты отнимают много времени, но не дают результата. В отношениях также не стоит поддерживать общение только по привычке, если взаимность давно исчезла.

Рак

Карта Таро: Четверка Мечей (прямая)

Сегодня не стоит брать на себя дополнительные обязательства, особенно если вы уже испытываете усталость от рабочих дел. Если вы наемный работник, откажитесь от необязательных заданий на выходной и проверяйте рабочую почту только в случае реальной необходимости. Если у вас есть собственное дело или работаете на фрилансе, выделите 30 минут на проверку срочных вопросов, а остаток дня оставьте без рабочих заданий. Отложите решение, не требующее немедленного ответа.

Лев

Карта Таро: Семерка Мечей (прямая)

Семерка Мечей призывает действовать осторожно и не разглашать все свои планы. Если вы работаете в коллективе, не участвуйте в обсуждении коллег за спиной и проверяйте информацию перед тем, как ее распространять. Если у вас есть собственное дело, просмотрите, кому открыт доступ к рабочим документам и коммерческой информации. Не передавайте конфиденциальные данные без необходимости. Сегодня также следует проверить договоренности в письменном виде, чтобы избежать недоразумений.

Дева

Карта Таро: Тройка Мечей (прямая)

Тройка Мечей указывает на эмоциональную боль, разочарование или необходимость признать неприятную правду. Если вы в отношениях, не умалчивайте обиду: спокойно объясните партнеру, какая именно ситуация вас зацепила, и чего вы ожидаете в дальнейшем. Если вы без пары, не ищите контакта с человеком из прошлого только из-за одиночества или ностальгии. Запишите три причины, по которым предыдущие отношения не сложились, чтобы не повторять те же ошибки.

Весы

Карта Таро: Рыцарь Мечей (прямая)

Рыцарь Мечей символизирует решительность, быстроту мысли и прямолинейность, но также предупреждает о риске конфликтов из-за спешных слов. Если вы наемный работник, перед отправкой важного сообщения прочтите его и уберите резкие формулировки. Если работаете на себя, составьте список из трех важнейших задач и выполните первоочередное, не распыляясь по пустякам. Не вступайте в споры ради последнего слова: сегодня результат важнее желания доказать свою правоту.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Мечей (прямая)

Шестерка Мечей говорит о постепенном выходе из сложной ситуации и переходе к более спокойным условиям. Если на работе вы давно испытываете недовольство, запишите три требования к новому месту работы и просмотрите хотя бы две вакансии. Если имеете собственное дело, определите процесс, который создает наибольшее количество трудностей, и передайте его другому человеку или упростите. Не пытайтесь решить все проблемы в один день. Сегодня достаточно сделать один конкретный шаг к лучшим условиям.

Стрелец

Карта Таро: Отшельник (прямая)

Отшельник советует сосредоточиться на собственных выводах, а не собирать десятки чужих мыслей. Если вы наемный работник, посвятите 30 минут анализу своих профессиональных целей и определите один навык, который вы хотите развить. Если вы работаете на себя, просмотрите результаты последнего проекта и запишите три вещи, которые в следующий раз сделаете иначе. Не просите всех вокруг решать вас. Сегодня полезнее самостоятельно разобраться в одном важном вопросе.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Восьмерка Кубков символизирует сознательный уход от того, что больше не доставляет удовольствия. Если вы в отношениях, честно оцените, есть ли у них взаимная поддержка и назовите партнеру одну проблему, которую больше не готовы игнорировать. Если вы без пары, прекратите поддерживать общение, которое держится только по вашей инициативе. Не возвращайтесь к человеку только потому, что вам знакома эта история. Сегодня следует определить, какие отношения вы больше не хотите продолжать.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Кубков (прямая)

Шестерка Кубков связана с воспоминаниями, прошлыми знакомствами и приятными моментами. Если вы в паре, просмотрите общие фотографии и предложите партнеру повторить свидание или занятие, которое когда-то вас сблизило. Если вы без пары, можете написать старому другу или человеку, с которым давно не общались. В то же время не идеализируйте прошлое: вспомните не только приятные моменты, но и причины, по которым определенные отношения изменились. Не обещайте восстановить близость, если этого не ощущаете.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Пентаклей (прямая)

Семерка Пентаклей призывает оценить, оправдывают ли ваши усилия полученные результаты. Просмотрите сегодня расходы за последние семь дней и определите одну категорию, в которой можно сократить необязательные покупки. Если планируете крупную покупку или кредит, не принимайте решения в этот день: сравните по меньшей мере три предложения, сосчитайте полную сумму расходов и дайте себе 24 часа на обдумывание. Карта напоминает, что не каждое дело дает результат сразу, поэтому оценивайте реальный прогресс, а не только скорость.