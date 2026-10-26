Таро-гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября: что ждать всем знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Луна (прямая)

На этой неделе проверяйте информацию перед принятием решения: карта Луна связана с неопределенностью, скрытыми обстоятельствами и ошибочными представлениями.

На работе не соглашайтесь на устные уговоры без уточнения условий. Если вы работаете на себя, проверьте техническое задание клиента и письменно зафиксируйте объем работ, оплату и сроки.

В отношениях не делайте выводы только из-за молчания партнера - спросите прямо, что его беспокоит. Если вы без пары, не торопитесь идеализировать новое знакомство: дайте себе время увидеть человека в разных ситуациях.

Телец

Карта Таро: Пятерка Пентаклей (прямая)

Пятерка Пентаклей указывает на ощущение одиночества или потребность в поддержке. Если на этой неделе плановые расходы кажутся слишком большими, посмотрите список покупок и отложите необязательные не менее чем на 48 часов.

Перед большой покупкой или оформлением кредита посчитайте полную сумму расходов и проверьте, останутся ли деньги на ежедневные нужды.

Не скрывайте трудностей от близких: попросите о конкретной помощи, например, сопровождении по делам или помощи с бытом. Если скучаете по человеку, которого больше нет рядом, выделите время на воспоминания или свяжитесь с тем, кто его помнит.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (прямая)

Ваш результат с 26 октября по 1 ноября будет зависеть от последовательности, а не от скорости. Если вы работаете в команде, ежедневно определяйте одну главную задачу и завершайте ее до перехода к следующей.

Фрилансерам и предпринимателям следует разбить крупный проект на конкретные этапы и, по меньшей мере, один из них довести до готового результата до конца недели. Не берите дополнительных обязательств, пока не проверите текущую нагрузку.

Рыцарь Пентаклей напоминает: стабильность формируется повторяющимися действиями. Просмотрите в конце дня, что уже сделано, и определите следующий реалистичный шаг.

Рак

Карта Таро: Паж Кубков (прямая)

Паж Кубков символизирует эмоциональную открытость, творчество и новые приятные впечатления.

Если вы в паре, предложите партнеру необычное свидание или совместное занятие, напоминающее о ваших детских увлечениях. Если сейчас без пары, напишите человеку, с которым вам интересно общаться, или примите приглашение на встречу, если этого хотите. Не пытайтесь сразу определить будущее знакомства - сосредоточьтесь на искреннем разговоре.

Также найдите хотя бы пол часа для творчества, игры или занятия, которое доставляет удовольствие без оценок и требований к результату.

Лев

Карта Таро: Звезда (прямая)

Звезда символизирует надежду, вдохновение и постепенное восстановление веры в свои силы.

Если у вас давно есть профессиональная идея, на этой неделе подготовьте краткое описание проекта и пришлите его потенциальному партнеру или руководителю. Фрилансерам следует обновить портфолио одним лучшим примером работы.

В отношениях не ждите, что партнер сам догадается о ваших желаниях: назовите одну вещь, которой вам не хватает, и предложите, как это изменить. Если вы без пары, запланируйте встречу или мероприятие, где можно познакомиться с людьми с общими интересами.

Дева

Карта Таро: Колесница (прямая)

Колесница связана с решительностью, самоконтролем и движением к конкретной цели. Вместо того чтобы откладывать поездку или важную встречу, определите дату, маршрут и необходимые расходы.

Если вы работаете в найме, самостоятельно предложите план выполнения задания и согласуйте сроки с командой. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует выбрать одно приоритетное направление и посвятить ему как минимум час каждый день.

Не пытайтесь контролировать все обстоятельства одновременно. Составьте список из трех шагов, которые зависят от вас, и выполните первый в течение дня.

Весы

Карта Таро: Суд (прямая)

Карта Суда означает переоценку прошлого, осознание своих ошибок и готовность отвечать за предыдущие решения.

На работе вернитесь к заданию, которое не удалось завершить: проверьте, что помешало, и исправьте хотя бы одну конкретную ошибку. Если вы работаете на себя, свяжитесь с бывшим клиентом, с которым остались нерешенные вопросы, и предложите способ их закрыть.

В отношениях признайте свою часть ответственности за давний конфликт, если действительно были неправы. Не используйте разговор для взаимных обвинений - назовите конкретный поступок и объясните, что готовы совершить иначе.

Скорпион

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Справедливость напоминает об ответственности, честности и необходимости оценивать факты, а не личные симпатии.

Если на работе возник спор, соберите конкретные примеры и спокойно изложите свою позицию вместо того, чтобы пытаться доказать правоту эмоциями. Предпринимателям и фрилансерам следует сверить договоренности с клиентами: проверьте счета, выполненные задания и согласованные сроки.

В отношениях обсудите распределение обязанностей, если чувствуете, что нагрузка неравномерна. Договоритесь об одном конкретном изменении, которое каждый готов выполнять. Не требуйте от других того, чего сами не соблюдаете.

Стрелец

Карта Таро: Королева Жезлов (прямая)

Королева Жезлов олицетворяет уверенность, инициативность и способность вдохновлять других.

Если вы работаете в команде, на этой неделе предложите собственную идею на совещании или возьмите на себя презентацию общего результата. Фрилансерам и предпринимателям стоит показать свою работу новой аудитории: опубликуйте один содержательный пост или напишите потенциальному заказчику. Не ждите идеального момента, но подготовьтесь к вопросам о своем предложении.

Избегайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Ваша уверенность будет веской, если за ней будут стоять конкретные навыки и готовность отвечать за результат.

Козерог

Карта Таро: Десятка Жезлов (прямая)

Десятка Жезлов указывает на чрезмерную нагрузку и ответственность, которую трудно нести самому.

Если вы работаете в найме, пересмотрите список задач и определите, что можно перенести или передать коллеге. Вместо того, чтобы молча соглашаться на новую работу, уточните приоритеты у руководителя. Если у вас есть собственное дело, уберите из недельного графика одну задачу, которая не влияет на главный результат, или делегируйте ее.

Не пытайтесь решить все без помощи других. Запишите все текущие обязательства и укажите те, исполнение которых действительно зависит только от вас.

Водолей

Карта Таро: Влюбленные (прямая)

Влюбленные символизируют важный выбор, согласование ценностей и честность в близких отношениях.

Если вы в паре и не можете прийти к согласию относительно совместного решения, выделите полчаса на разговор: каждый должен назвать свои потребности и один приемлемый компромисс. Если вы без пары, подумайте, какие три качества для вас принципиальны в партнере, и проверьте, отвечает ли им заинтересовавший вас человек.

Не соглашайтесь на отношения только из-за страха одиночества. На этой неделе важно не угадывать чужие ожидания, а четко понимать собственные желания и озвучивать их без давления другого человека.

Рыбы

Карта Таро: Пятерка Кубков (прямая)

Пятерка Кубков связана с разочарованием, сожалением и сосредоточенностью на несостоявшемся. Если вас огорчил разговор или неудачная встреча, запишите, что именно вас задело, и определите одно действие, которое поможет исправить ситуацию.

В паре не возвращайтесь к старой обиде лишь для того, чтобы доказать свою правоту: объясните партнеру, что до сих пор вас беспокоит, и предложите способ двигаться дальше. Если вы без пары, не тратьте все свободное время на просмотр страниц бывшего человека. Запланируйте встречу с другом или занятие, которое возвратит интерес к повседневной жизни.