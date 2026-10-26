Неделя испытаний и переосмысления: астролог Соловьева дала прогноз на 26 октября - 1 ноября

26 октября: Полнолуние в Тельце и время для переосмысления

В 06:12 по киевскому времени наступила точная фаза Полнолуния. По прогнозу астролога, этот период неблагоприятн для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и рискованных авантюр.

Особо внимательными следует быть людям, чья деятельность связана с землей и ее плодами, химией, гигиеной, бизнесом, музыкой, пением и антиквариатом.

Также продолжают действовать два ретроградных периода:

Ретроградная Венера - с 3 октября по 14 ноября. Астролог советует не спешить с большими покупками, косметологическими процедурами, сменой имиджа, оформлением брака, началом новых отношений или важными финансовыми решениями. Зато это время для переосмысления отношений, работы над давними обидами, ревизии гардероба и творчества.

Астролог советует не спешить с большими покупками, косметологическими процедурами, сменой имиджа, оформлением брака, началом новых отношений или важными финансовыми решениями. Зато это время для переосмысления отношений, работы над давними обидами, ревизии гардероба и творчества. Ретроградный Меркурий - с 24 октября по 13 ноября. В этот период лучше не назначать важные переговоры, не заключать новые договоры, не покупать технику и не планировать важных командировок. Вместо этого можно возвращаться к старым проектам, восстанавливать контакты, искать потерянные вещи и собирать информацию.

27 октября: Луна без курса и осторожность в решениях

По прогнозу Катерины Соловьевой, в этот день не следует начинать новые дела, принимать важные решения, планировать хирургические или стоматологические вмешательства и посещать парикмахерскую.

Также астролог не рекомендует начинать новую работу, покупать или ремонтировать автомобиль и бытовую технику, отправляться в дальние путешествия или брать на себя чрезмерные рабочие нагрузки. День подходит для домашних дел, приема гостей, общения с друзьями и внимания к детям.

С 16:51 до полуночи по киевскому времени Луна будет без курса. По астрологической интерпретации, в этот промежуток обычное течение дел может нарушаться, а решение - не давать ожидаемого результата. Поэтому лучше отложить значимые покупки, новые начинания и важные просьбы о помощи. Также не стоит торопиться с реализацией идей и предложений, которые появятся в это время.

28 октября: завершение дел и бдительность в общении

День считается неблагоприятным для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий, дорогих покупок и оформления сделок.

Астролог советует подводить итоги, завершать текущие дела и возвращать долги. В то же время следует избегать сплетен, лишних разговоров и дезинформации, внимательно следить за личными вещами. В этот день также следует быть бдительными из-за возможности обмана и мошенничества.

29 октября: стрессовый период и разрушительный градус Меркурия

По прогнозу астролога, 29 октября может оказаться напряженным днем. Она советует не начинать новые дела в сферах бизнеса, юриспруденции, путешествий, образования, науки и международного сотрудничества. Также не рекомендуется оформлять сделки, занимать деньги, давать их взаймы или спешить с новыми знакомствами.

Отдельный астрологический аспект - пребывание Меркурия в разрушительном градусе Скорпиона с 14:47 29 октября по 18:42 30 октября по киевскому времени. Меркурий отвечает за коммуникации, гаджеты, транспорт, поездки, документы, торговлю и обучение.

По трактовке Соловьевой этот период связан с испытаниями на выдержку и устойчивость. Поэтому важные дела, которые относятся к этим сферам, лучше перенести на другое время. В то же время астролог отмечает важность взвешенности, взаимопонимания и способности делать выводы из непростых ситуаций.

30 октября: неожиданные результаты и возможность примирения

Не самый лучший день для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

В то же время, по прогнозу астролога, он может быть благоприятен для примирения, накопления имущества и денег, а также для подарков. Она предостерегает, что дела могут завершиться не так, как планировалось.

До 18:42 по киевскому времени продлится период пребывания Меркурия в разрушительном градусе Скорпиона. Поэтому важные переговоры, поездки, подписание документов и другие дела, связанные с коммуникациями и транспортом лучше не планировать на этот промежуток.

31 октября: интуиция, порядок и самосовершенствование

По прогнозу Катерины Соловьевой, день не подходит для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

В то же время астролог называет его благоприятным для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Также, по ее словам, может усугубиться женская интуиция.

Этот день следует посвятить домашним делам, уборке и самосовершенствованию. Соловьева советует соблюдать режим и внимательно относиться к собственному и чужому времени.

1 ноября: изменение фазы Луны и возвращение к старым проблемам

Начало ноября, по прогнозу астролога, будет стрессовым из-за смены фазы Луны. День не рекомендуется для новых начинаний, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской.

Это время можно использовать, чтобы найти новые подходы к старым проблемам, навести порядок в делах и дома, вернуть долги и укрепить дисциплину.

Астролог также советует не начинать новые дела, связанные с досугом, детьми, развлекательными и азартными играми, публичными выступлениями и романтическими приключениями.

Что важно помнить в течение недели

В течение всего периода - с 26 октября по 1 ноября - будут продолжаться ретроградные Венера и Меркурий. По астрологической интерпретации это время лучше посвятить переоценке отношений, возвращению к незавершенным делам, анализу предыдущего опыта и наведению порядка в личных делах.

Важные финансовые решения, большие покупки, изменения в личной жизни и дела, требующие четкой коммуникации, следует тщательно обдумывать, не поддаваясь спешке.