12 место - Рыбы

Рыбы часто управляются эмоциями и интуицией, а не сухой логикой. В то же время они обладают богатым воображением, творческим мышлением и способностью замечать то, что остается незаметным для других.

11 место - Телец

Тельцы не всегда спешат демонстрировать свои интеллектуальные способности, ведь привыкли тщательно обдумывать каждое решение. Их сильная сторона - практический ум, выдержка и умение находить простые решения даже в непростых ситуациях.

10 место - Лев

Львы обладают естественной смекалкой и хорошо развитым стратегическим мышлением. Они быстро ориентируются в новых обстоятельствах, умеют убеждать людей и находить аргументы в свою пользу.

9 место - Овен

Овны отличаются быстрой реакцией, решительностью и способностью мгновенно принимать решения. Их интеллект лучше всего проявляется в ситуациях, когда нужно действовать без лишних раздумий и не бояться рисковать.

8 место - Рак

Раки обладают высоким эмоциональным интеллектом и прекрасно понимают психологию других людей. Они способны анализировать поведение окружающих, запоминать важные детали и предвидеть возможные последствия чужих поступков.

7 место - Весы

Весы от природы имеют аналитический склад ума и умеют рассматривать любую ситуацию с разных сторон. Их главное преимущество - способность находить логические аргументы, взвешивать факты и принимать обоснованные решения.

6 место - Стрелец

Стрельцы обладают пытливым умом и постоянно стремятся узнавать что-то новое. Они легко усваивают информацию, интересуются философией, наукой и разными культурами, а их нестандартное мышление часто помогает находить неожиданные ответы.

5 место - Козерог

Козероги - настоящие стратеги, умеющие мыслить на перспективу. Они прекрасно анализируют информацию, быстро определяют приоритеты и способны выстраивать сложные планы, которые шаг за шагом приводят их к цели.

4 место - Скорпион

Скорпионы обладают проницательным умом и практически детективной способностью замечать скрытые детали. Они не довольствуются поверхностными объяснениями, любят докапываться до сути и часто понимают настоящие мотивы людей лучше их самих.

3 место - Дева

Девы - одни из сильнейших представителей зодиакального круга в вопросах логики и аналитики. Они замечают малейшие неточности, быстро обрабатывают большие объемы информации и умеют находить ошибки там, где другие их даже не ищут.

2 место - Близнецы

Близнецы обладают чрезвычайно гибким умом, быстро обучаются и легко адаптируются к новым обстоятельствам. Их любознательность, феноменальная коммуникабельность и способность одновременно держать в уме множество идей делают их одними из самых сообразительных знаков Зодиака.

1 место - Водолей

Водолеи возглавляют рейтинг благодаря нестандартному мышлению, интеллектуальной любознательности и способности видеть то, что не замечают другие. Они легко генерируют оригинальные идеи, интересуются сложными темами и часто опережают свое время. Именно Водолеев астрологи нередко называют настоящими интеллектуальными новаторами.