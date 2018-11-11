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У Харкові помер чоловік прямо посеред вулиці

STYLERПодії    11.11.2018 - 16:31
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Померлому чоловікові раптово стало погано

У Харкові 10 листопада помер чоловік прямо посеред вулиці. Трагічний інцидент стався на вулиці Амосова. Про це повідомляє "Depo.Харків", з посиланням на інформацію, отриману з відділу комунікації ГУ НС України в Харківській області.

За даними правоохоронцiв, в Немишлянський відділ надійшла інформація про виявлення тіла 79-річного чоловіка без ознак життя. Повідомлення поліцейський отримали в 23:50.

На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо з'ясували, що чоловік ішов, і раптом, на вулиці йому стало погано. Прибулі медики вже нічим не могли допомогти нещасному і лише констатували смерть чоловіка.

Повідомляється, що на тілі не були виявлені видимі ознаки насильницької смерті. Труп був направлений в морг.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчора, 10 листопада, у Києві померла відома українська артистка.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області застрелився учень. 16-річний підліток скоїв суїцид, він вистрілив у себе з стартового пістолета.

До цього ми писали про те, що помер молодий медик-доброволець.

Відео: РБК-Україна

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