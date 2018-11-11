В Харькове скончался человек прямо посреди улицы

Коллаж (РБК-Украина)

Умершему мужчине внезапно стало плохо

В Харькове 10 ноября умер мужчина прямо посреди улицы. Трагический инцидент произошел на улице Амосова. Об этом сообщает "Depo.Харьков", со ссылкой на информацию, полученную из отдела коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в Немышлянский отдел поступила информация об обнаружении тела 79-летнего мужчины без признаков жизни. Сообщение полицейский получили в 23:50.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно выяснили, что мужчина шел, и вдруг, на улице ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики, уже ничем не могли помочь несчастному и только констатировали смерть мужчины.

Сообщается, что на теле не были обнаружены видимые признаки насильственной смерти. Труп был направлен в морг.

Напомним, мы писали о том, что вчера, 10 ноября в Киеве скончалась известная украинская артистка.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области застрелился ученик. 16-летний подросток совершил суицид, он выстрелил в себя из стартового пистолета.

До этого мы писали о том, что умер молодой медик-доброволец.

Видео: РБК-Украина