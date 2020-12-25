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Під Одесою 6-річні дівчатка потрапили у пастку для крадіїв: отримали серйозні травми

Одеська область, П'ятниця 25 грудня 2020 19:12
Під Одесою 6-річні дівчатка потрапили у пастку для крадіїв: отримали серйозні травми
Швидка допомога (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою дві шестирічні дівчатка потрапили у саморобну пастку від крадіїв, яку встановив в сараї батько однієї з них. В результаті інциденту обидві дитини отримали травми та були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями дробом.

Нині лікарі оцінюють стан маленьких пацієнток як задовільний. Про це 25 грудня передали в Лиманському відділі поліції в Одеській області.

Попередньо було встановлено, що діти грали у дворі й забігли у сарай, у якому було встановлено саморобний пристрій для відлякування злодіїв. Ця пастка спрацювала, і донька господаря будинку отримала поранення ніг, а її подружка - живота.

Повідомляється, що батьки в цей час перебували в будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, всі обставини НП зараз з'ясовуються.

Також правоохоронці розповіли, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Під Одесою 6-річні дівчатка потрапили у пастку для крадіїв: отримали серйозні травми

Під Одесою діти потрапили в пастку від крадіїв та отримали травми (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську 9-річна дівчинка вирішила зістрибнути з балкона, щоб знайти маму.

Також ми писали про те, що нещодавно в Миколаєві стався дикий інцидент - чоловік обстріляв сусідів та дитину через феєрверк.

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