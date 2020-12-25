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Под Одессой 6-летние девочки угодили в ловушку для воров: получили серьезные травмы

Одесская область, Пятница 25 декабря 2020 19:12
Под Одессой 6-летние девочки угодили в ловушку для воров: получили серьезные травмы
Скорая помощь (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой две шестилетние девочки угодили в самодельную ловушку от воров, которую установил в сарае отец одной из них. В результате инцидента оба ребенка получили травмы и были госпитализированы с огнестрельными ранениями дробью.

В настоящее время врачи оценивают состояние маленьких пациенток как удовлетворительное. Об этом 25 декабря передали в Лиманском отделе полиции в Одесской области.

Предварительно было установлено, что в дети играли во дворе и забежали в сарай, в котором было установлено самодельное устройство для отпугивания воров. Эта ловушка сработала, и дочка хозяина дома получила ранения ног, а ее подружка - живота.

Сообщается, что родители в это время находились в доме.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Также правоохранители рассказали, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Под Одессой 6-летние девочки угодили в ловушку для воров: получили серьезные травмы

Под Одессой дети угодили в ловушку от воров и получили травмы (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 9-летняя девочка решила спрыгнуть с балкона, чтобы найти маму.

Также мы писали о том, что недавно в Николаеве произошел дикий инцидент - мужчина обстрелял соседей и ребенка из-за фейерверка.

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