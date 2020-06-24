Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

На Західній Україні в результаті сильних потопів постраждав ряд міст в Івано-Франківській області
Потоп на заході України призвів до блокування безлічі приватних домогосподарств. Серед постраждалих – люди похилого віку, які не зможуть впоратися з наслідками стихії, щоб придбати запас продуктів і почекати відступу води. В місті Галич Івано-Франківської області сусіди, не чекаючи допомоги, самі згуртувалися і допомагають іншим постраждалим.
Як повідомляє кореспондент ТСН, в Галичі та довколишніх селах продовжує вирувати стихія, проте свідомі односельці вже згуртувалися, щоб допомогти постраждалим внаслідок повені.
"Люди найняли автомобіль, закупили хліба – білого, чорного, сірого і розвозять по домівках більш постраждалих сусідів", – розповідає кореспондентка.
Втім, деякі мешканці відмовляються від евакуації.
"Куди ж ми поїдемо, коли у нас вдома бабуся старенька", – кричить рятувальникам одна з жінок.
Потоп на заході України (фото: ТСН)
Проте, всі тримають речі напоготові, щоб у разі більшої небезпеки бути готовими негайно покинути своє житло.
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Автор: Киселева Анна