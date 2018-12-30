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З'їздили на рибалку: з'явилися подробиці падіння вертольота в Росії (відео)

STYLERПодії    30.12.2018 - 13:15

Відео: російські ЗМІ

У неділю, 30 грудня, в Росії (Улан-Уде, Бурятія) впав приватний вертоліт. Після падіння він загорівся. Троє пасажирів і пілот загинули. Про це повідомляє "ТСН".

Російські ЗМІ повідомляють, що повітряне судно марки "Agusta A119" належало бізнесмену і спортивнму меценату Сергію Рогову. Всього на борту знаходилися чотири людини: пілот, Рогов і два його друга - всі вони загинули.

Відео: російські ЗМІ

Судно поверталося в Улан-Уде після того, як не змогло здійснити посадку з-за несприятливих метеорологічних умов.

За даними російських ЗМІ, пасажири летіли в Сосновоозерск на риболовлю. Вертоліт впав і загорівся в нежитловому масиві - на землі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розбився винищувач Су-27 - на місці аварії працюють слідчі ДБР.

Раніше ми повідомляли про те, що в США літак впав на житлові будинки.

Також ми публікували новину про те, що Рада продовжила угоду з Нідерландами про співробітництво в катастрофі MH17.

Відео: РБК-Україна

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