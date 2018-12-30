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Съездили на рыбалку: появились подробности крушения вертолета в России (видео)

STYLERПроисшествия    30.12.2018 - 13:15

Видео: российские СМИ

В воскресенье, 30 декабря, в России (Улан-Удэ, Бурятия) рухнул частный вертолет. После крушения он загорелся. Трое пассажиров и пилот погибли. Об этом сообщает "ТСН".

Российские СМИ сообщают, что воздушное судно марки "Agusta A119" принадлежало бизнесмену и спортивному меценату Сергею Рогову. Всего на борту находилось четыре человека: пилот, Рогов и два его друга - все они погибли.

Видео: российские СМИ

Судно возвращалось в Улан-Удэ после того, как не смогло совершить посадку из-за неблагоприятных метеорологических условий. 

По данным российских СМИ, пассажиры летели в Сосновоозерск на рыбалку. Вертолет рухнул и загорелся в нежилом массиве - на земле никто не пострадал. 

Напомним, недавно в Украине разбился истребитель Су-27 - на месте аварии работают следователи ГБР.

Ранее мы сообщали о том, что в США самолет упал на жилые дома.

Также мы публиковали новость о том, что Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.

Видео: РБК-Украина

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