Вбивство співробітника держохорони: вдова розповіла подробиці інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Аліна Хмелюк докладно описала події фатального вечора в Києві на Печерську

Вдова 26-річного співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка, якого в ніч проти 3 січня в Києві на Печерську на території ЖК "Французький квартал" вбив одним ударом боксер Петро Очеретяний, висловилася про резонансний інцидент. Про це Аліна Хмелюк написала в своєму Instagram.

Жінка докладно описала, як все сталося. За її словами, жодних провокацій з боку її чоловіка не було, і реакція боксера на дріб'язковий конфлікт була неадекватною.

Фото: instagram.com/ali_khmelyuk

"Навіщо вбивати! Навіщо бити з усієї сили! Давайте всіх вбивати, якщо бачите на вулиці 3-х чоловіків. Випадковість чи ні, - вирішить суд. Він вбивця і буде нести покарання", - відповіла вона на коментар свого підписника в мережі:

"Вбивство з необережності - очевидне. А якщо ще і провокація була... В суді почуємо. Можна було і пропустити собаку, навіть відв'язану, корона не впала б з голови. Можна було б не йти з'ясовувати стосунки, а просто всім піти додому. Або хто то кого то силою утримував? Адже ви й самі це розумієте"...

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

"Пішохода з собакою на повідку пропустили. А маленьку таксу без повідка яка відстала і наздоганяла господаря-вбивцю не пропустили. Чому боксер-вбивця не вів двох своїх собак на повідку?

Смерть настала від удару в голову. І на відео видно, що не вдарився потилицею!", - написала Аліна.

Також вона зазначила, що з собакою - "винуватицею" конфлікту, який закінчився вбивством її чоловіка - нічого поганого не сталося:

"Такса жива. І все з нею в порядку. Вона була без повідка і мало не кинулася під колеса"...

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

Аліна також сподівається, що вбивцю-боксера посадять у в'язницю.

Вона розповіла, що о пів на одинадцяту вечора 2 січня вона разом з чоловіком Василем, маленькою дитиною Глебомик (1,3 року), 12-річним братом Василя Дмитром, своїм братом Олексієм і іншому Микитою поверталися з гостей. За кермом автомобіля сидів Олексій. Біля шлакбаума перед вїездом на територію РК він не пропустив отвязанную собачку породи такса, і її господар Петро Очеретяний підійшов до машини і почав обурюватися і сваритися. Виник конфлікт.

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

"Мій чоловік Вася вийшов з машини для того що б поговорити, з-за чого він так обурюється. З них вийшов і Микита, хіба мало, раптом неадекватний. Тим часом Льоша завіз нас у двір. Я з маленьким Глібом і Дімою залишилася в машині, а сам пішов до хлопців", - написала вона.

Фото: instagram.com/ali_khmelyuk

Під час суперечки боксер несподівано вдарив Василя по голові. Чоловік упав. Після цього Очеретяний відв'язав свою другу собаку породи мастиф, взяв таксу і зник.

"Льоша і Микита почали надавати першу допомогу і приводити до тями. Потім Льоша покликав мене. Вася був без свідомості, але начебто пульс був або може ми просто хотіли в це вірити. Я викликала всі швидкі які знала. Приїхали дуже швидко, десь через хвилин 5. Але було пізно!!! Довго намагалися реанімувати. Але чоловіка не стало. Розтин показав: смерть настала від удару в голову, крововилив.

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk⠀

36-річний боксер Петро Очеретяний проживає в сусідньому кварталі - на вулиці Предславенська, 51.

Після вбивства він добу переховувався, збрив бороду, а потім разом з адвокатом прийшов здаватися в поліцію.

Також Аліна закликала своїх передплатників в мережі не вірити тому, що пишуть в інтернеті і підкреслила, що в її чоловіка не було пістолета.

Вона також зазначила, що Василь Хмелюк був в УДО в елітному підрозділі охорони президента - "в свої 26 років був самим молодим і дуже перспективним офіцером".

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють Аліні свої співчуття і відзначають, що знали загиблого Василь тільки з позитивної сторони:

"Аліна, прийми мої співчуття! Ми всі з дитинства живучи в маленькому місті, знали Вася як дуже добру і позитивну людини! Нехай з Богом спочиває, а вам сили і терпіння все пережити! Це дуже важка втрата і вам треба триматися!";

"Бог вам суддя";

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

"Вбивство ж не було запланованим. Безглуздий випадок. Проста випадковість. Боксер не бив би просто так. Мабуть щось було, а результат вже який є. Дуже сумно. Співчуваю";

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

"Аліна, не звертай уваги на ідіотів, які тільки намагаються нагрубити. Зараз дуже важкий час. Люди не розуміють, що пишуть. Вони, як шакали, тільки щоб когось кидатися. У світі стало страшно жити через таких придурків. Відразу було зрозуміло, що Вася не збирався ні на кого нападати, він і сам не був готовий до удару. Просто потрапили на шматок неадеквата, не зрозумів де він знаходиться. Ти просто тримайся і живи не тільки за себе, але і замість Васі. Терпіння тобі і здоров'я дитини";

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

"Аліночка, приношу Вам свої співчуття. Я не знаю і навіть не маю уявлення якогось Вам зараз, я вірю, що Ви впораєтеся і все буде добре, у Вас чудовий синочок, бажаю йому міцного здоров'я. А тварюка яка так прступила жити не має зовсім, не сидіти він повинен а болісно здохнуть. Як руками махати сміливий, а як запахло смаженим здрейфив і своїх шавок під руки і валити. У мене купа злості, я не можу обходити стороною як багато дані ситуації, складно все це сприймаю. Я просто хочу, щоб цей "аля" боксер помер... Розумію що так думати не можна, але мої емоції сильніше... Тримайтесь і все буде добре"...

Скрін: instagram.com/ali_khmelyuk

Як повідомлялося раніше, Петру Очеретяному, який убив 26-річного співробітника Управління держохорони на території ЖК "Французький квартал", загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що за словами людей, які знають Очеретяного особисто, він не став би бити людину "просто так". Зокрема, в коментарі Styler тренер з боксу з Києва Денис Ілляшенко сказав, що обвинувачений у вбивстві насправді доброзичливий і адекватний хлопець.