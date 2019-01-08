Убийство сотрудника госохраны: вдова рассказала детали инцидента

Фото: коллаж РБК-Украина

Алина Хмелюк подробно описала события рокового вечера в Киеве на Печерске

Вдова 26-летнего сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка, которого в ночь на 3 января в Киеве на Печерске на территории ЖК "Французский квартал" убил одним ударом боксер Петр Очеретяный, высказалась о резонансном инциденте. Об этом Алина Хмелюк написала в своем Instagram.

Женщина подробно описала, как все произошло. По ее словам, никаких провокаций со стороны ее мужа не было, и реакция боксера на пустяковый конфликт была неадекватная.

Фото: instagram.com/ali_khmelyuk

"Зачем убивать! Зачем бить со всей силы! Давайте всех убивать, если видите на улице 3-х мужчин. Случайность или нет, - решит суд. Он убийца и будет нести наказание", - ответила она на комментарий своего подписчика в сети:

"Убийство по неосторожности на лицо. А если еще и провокация была... В суде услышим. Можно было и пропустить собаку, даже отвязанную, корона не упала бы с головы. Можно было бы не идти выяснять отношения, а просто всем уйти домой. Или кто то кого то силой удерживал? Вы ведь и сами это понимаете"...

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

"Пешехода с собакой на поводке пропустили. А маленькую таксу без поводка которая отстала и догоняла хозяина-убийцу не пропустили. Почему боксер-убийца не вел двоих своих собак на поводке?

Смерть наступила от удара в голову. И на видео видно, что затылком не ударился!", - написала Алина.

Также она отметила, что с собакой - "виновницей" конфликта, который закончился убийством ее мужа - ничего плохого не произошло:

"Такса жива. И все с ней в порядке. Она была без поводка и чуть не бросилась под колеса"...

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

Алина также надеется, что убийцу-боксера посадят в тюрьму.

Она рассказала, что в половину одиннадцатого вечера 2 января она вместе с мужем Василием, маленьким ребенком Глебомик (1,3 года), 12-летним братом Василия Дмитрием, своим братом Алексеем и другом Никитой возвращались из гостей. За рулем автомобиля сидел Алексей. Возле шлакбаума перед вїездом на территорию ЖК он не пропустил отвязанную собачку породы такса, и ее хозяин Петр Очеретяный подошел к машине и стал возмущаться и ругаться. Возник конфликт.

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

"Мой муж Вася вышел из машины для того что бы поговорить, из-за чего он так возмущается. С ним вышел и Никита, мало ли, вдруг неадекватный. Тем временем Леша завез нас во двор. Я с маленьким Глебом и Димой осталась в машине, а сам пошел к парням", - написала она.

Фото: instagram.com/ali_khmelyuk

Во время спора боксер неожиданно ударил Василия по голове. Мужчина упал. После этого Очеретяный отвязал свою вторую собаку породы мастиф, взял таксу и скрылся.

"Леша и Никита начали оказывать первую помощь и приводить в чувства. Потом Леша позвал меня. Вася был без сознания, но вроде пульс был или может мы просто хотели в это верить. Я вызвала все скорые которые знала. Приехали очень быстро, где-то через минут 5. Но было поздно!!! Долго пытались реанимировать. Но мужа не стало. Вскрытие показало: смерть наступила от удара в голову, кровоизлияние.

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk⠀

36-летний боксер Петр Очеретяный проживает в соседнем квартале - на улице Предславенская, 51.

После убийства он сутки скрывался, сбрил бороду, а затем вместе с адвокатом пришел сдаваться в полицию.

Также Алина призвала своих подписчиков в сети не верить тому, что пишут в интернете и подчеркнула, что у ее мужа не было пистолета.

Она также отметила, что Василий Хмелюк был в УДО в элитном подразделении охраны президента - "в свои 26 лет был самым молодым и очень перспективным офицером".

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают Алине свои соболезнования и отмечают, что знали погибшего Василий только с положительной стороны:

"Алина, прими мои соболезнования! Мы все с детства живя в маленьком городе, знали Вася как очень хорошую и положительную человека! Пусть с Богом покоится, а вам силы и терпения все пережить! Это очень тяжелая утрата и вам нужно держаться!";

"Бог вам суддя...";

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

"Убийство ведь не было запланированным. Нелепый случай. Простая случайность. Боксер не бил бы просто так. Видимо что-то было, а результат уже каков есть. Очень грустно. Соболезную";

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

"Алина, не обращай внимания на идиотов, которые только стараются нагрубить. Сейчас очень трудное время. Люди не понимают, что пишут. Они, как шакалы, только чтобы кого-то бросаться. В мире стало страшно жить из-за таких придурков. Сразу было понятно, что Вася не собирался ни на кого нападать, он и сам не был готов к удару. Просто попали на кусок неадеквата, не понял где он находится. Ты просто держись и живи не только за себя, но и вместо Васи. Терпение тебе и здоровья ребенка";

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

"Алиночка, приношу Вам свои соболезнования. Я не знаю и даже не имею представления какого Вам сейчас, я верю что Вы справитесь и все будет хорошо, у Вас замечательный сыночек, желаю ему крепкого здоровья. А тварь которая так прступила жить не должна вовсе, не сидеть он должен а мучительно здохнуть. Как руками махать смелый, а как жареным запахло струсил и своих шавок под руки и валить. У меня куча злости, я не могу обходить стороной как многие даные ситуации, сложно все это воспринимаю. Я просто хочу чтобы этот "аля" боксер скончался... Понимаю что так думать не льзя, но мои эмоции сильнее... Держитесь и все будет хорошо"...

Скрин: instagram.com/ali_khmelyuk

Как сообщалось ранее, Петру Очеретяному, который убил 26-летнего сотрудника Управления госохраны на территории ЖК "Французский квартал", грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что по словам людей, которые знают Очеретяного лично, он не стал бы бить человека "просто так". В частности, в комментарии Styler тренер по боксу из Киева Денис Илляшенко сказал, что обвиняемый в убийстве на самом деле дружелюбный и адекватный парень.