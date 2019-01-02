Загорнув молоток у труси: подробиці моторошного вбивства у Вінниці

Фото: колаж РБК-Україна

Підозрюваний у вбивстві Анатолій Малець після розлучення залишався жити в квартирі через хвору матір

Підозрюваного у страшному вбивство сім'ї у Вінниці після вчинення злочину викинув у центрі міста загорнутий у труси молоток, яким забив свою матір, дружину і двох дітей. Після цього 30-річний чоловік повернувся додому та зателефонував у "швидку", повідомляє Obozrevatel.

Зазначається, що у глави сімейства Анатолія Малець на стороні був роман з іншою жінкою - у них навіть народилася дитина. Вони також проживають у Вінниці.

За словами кума сім'ї Ігоря, офіційно розлучення подружжя Малець оформила близько року тому, хоча вони розійшлися відразу після рождния молодшої дочки - Світлани.

Дівчинка померла вже у реанімації. Весь цей час з моменту вчинення злочину, вдухгодинної прогулянки по місту Анатолія, дитина мучилася.

Мати підозрюваного Валентина Малець, дружина Надія і 8-річний син Денис при приїзді поліції у 4-кімнатну 2-поверхову квартиру вже були мертвими.

Фото: Надія Малець (Facebook-сторінка)

За словами кума сім'ї, офіційно розлучення оформили близько року тому, хоча вони розійшлися відразу після рождния Світлани. Анатолій після розлучення продовжував жити з ними в квартирі.

Мати Анатолія Валентина була дуже хвора.

"У неї була онкологія 4-й стадії, вона схудла за останній час на 20 кг. Анатолій сам казав: поки мама живе, я буду тут", - розповів кум сім'ї.

Також Ігор наголосив, що не може повірити в те, що Анатолій скоїв цей жахливий злочин.

Зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Надія познайомився ще на першому курсі Вінницького технічного коледжу, коли їй було 19 років.

Вони придбали квартиру 5 років тому і вже виплатили молодіжний кредит. Анатолій працював айтішником, сім'я жила в достатку.

Фото: Анатолій Малець (vkfaces.com)

Раніше Анатолій був досить огрядним хлопцем, потім вирішив привести себе в форму та зайнявся спортом.

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