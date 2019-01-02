Завернул молоток в трусы: подробности жуткого убийства семьи в Виннице

Фото: коллаж РБК-Украина

Подозреваемый в убийстве Анатолий Малец после развода оставался жить в квартире из-за больной матери

Подозреваемый в жутком убийстве семьи в Виннице после совершения преступления выбросил в центре города завернутый в трусы молоток, которым забил свою мать, жену и двоих детей. После этого 30-летний мужчина вернулся домой и позвонил в "скорую", сообщает Obozrevatel.

Отмечается, что у главы семейства Анатолия Малец на стороне был роман с другой женщиной - у них даже родился ребенок. Они также проживают в Виннице.

По словам кума семьи Игоря, официально развод чета Малец оформила около года назад, хотя разошлись они сразу после рождния младшей дочери - Светы.

Девочка скончалась уже в реанимации. Все это время с момента совершения преступления, вдухчасовой прогулки по городу Анатолия, ребенок мучился.

Мать подозреваемого Валентина Малец, жена Надежда и 8-летний сын Денис при приезде полиции в 4-комнатную 2-этажную квартиру уже были мертвыми.

Фото: Надежда Малец (Facebook-страница)

По словам кума семьи, официально развод оформили около года назад, хотя разошлись они сразу после рождния Светы. Анатолий после развода продолжал жить с ними в квартире.

Мать Анатолия Валентина была очень больна.

"У нее была онкология 4-й стадии, она похудела за последнее время на 20 кг. Анатолий сам говорил: пока мама живет, я буду здесь", - рассказал кум семьи.

Также Игорь подчеркнул, что не может поверить в то, что Анатолий совершил это ужасное преступление.

Со своим будущим мужем Анатолием Надежда познакомился еще на первом курсе Винницкого технического колледжа, когда ей было 19 лет.

Квартиру они приобрели 5 лет назад и уже выплатили молодежный кредит. Анатолий работал айтишником, семья жила в достатке.

Фото: Анатолий Малец (vkfaces.com)

Ранее Анатолий был довольно упитанным парнем, затем решил привести себя в форму и занялся спортом.

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