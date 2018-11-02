Жорстоке побиття школярки в Одесі: з'явилися нові подробиці про нападників

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Повідомляється, що через неявку однієї з обвинувачених сторін засідання суду було перенесено на 12 листопада

В Одесі у Малиновському районному суді розглядають справу стосовно жорстокого побиття 15-річної дівчинки, яке відбулося в серпні поточного року. Однокласниці застосовували грубу фізичну силу щодо дівчини і різні образи, про що свідчить відеоматеріал, опублікований нападниками. Батьки обвинувачуваних дівчат перестали виходити на зв'язок, передає Odessit.ua.

В якості моральної компенсації сім'я потерпілої вимагає виплатити два мільйони гривень. За даними джерела, мама потерпілої повідомила, що батьки обох обвинувачених дівчаток не вийшли на зв'язок і не запропонували моральну компенсацію або кошти на лікування, покаліченої їх же дітьми дитини. Потерпіла сторона вимагає максимального покарання для винних, а це п'ять років тюремного ув'язнення.

У прес-службі Малиновського суду повідомляється, що засідання у справі обвинувачених у побитті школярки було перенесено на 12 листопада. Причиною стала неявка однієї з обвинувачених сторін на засідання.

Нагадаємо, раніше юрист розповів про відповідальність школярок, які побили дівчинку в Одесі.

Раніше з'явилися деталі про школярок, що побили ровесницю в Одесі. У свою чергу, побита однолітками школярка з Одеси теж розповіла про подію.

Відео: РБК-Україна