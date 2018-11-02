Жестокое избиение школьницы в Одессе: появились новые подробности о нападавших

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Сообщается, что из-за неявки одной из обвиняемых стороны заседание суда было перенесено на 12 ноября

В Одессе в Малиновском районном суде рассматривают дело о жестком избиении 15-летней девочки, которое произошло в августе текущего года. Одноклассницы применяли грубую физическую силу относительно девушки и различные оскорбления, о чем свидетельствует видеоматериал, опубликованный нападавшими. Родители обвиняемых девочек перестали выходить на связь, передает Odessit.ua.

В качестве моральной компенсации семья потерпевшей требует выплатить два миллиона гривен. По данным источника, мама потерпевшей сообщила, что родители обеих обвиняемых девочек не вышли на связь и не предложили моральную компенсацию или средства на лечение, покалеченного их же детьми ребенка. Потерпевшая сторона требует максимального наказания для виновных, а это пять лет тюремного заключения.

В пресс-службе Малиновского суда сообщается, что заседание по делу обвиняемых в избиении школьницы было перенесено на 12 ноября. Причиной стала неявка одной из обвиняемых сторон на заседание.

Напомним, ранее юрист рассказал об ответственности школьниц, которые избили девочку в Одессе.

Ранее появились детали о школьницах, избивших сверстницу в Одессе. В свою очередь, избитая сверстницами школьница из Одессы тоже рассказала о происшествии.

Видео: РБК-Украина