Найкраща кава в Вестеросі: у четвертій серії "Ігри престолів" знайшли киноляп

Фанати серіалу відразу створили безліч жартів і мемів на цю тему
У четвертій серії останнього сезону серіалу "Гра престолів" кіноглядачі несподівано знайшли епічний киноляп. В одному з кадрів на столі біля королеви Дейенеріс Таргаріен несподівано з'явився картонний стаканчик з логотипом відомої кавової компанії Sturbucks.
Стаканчик засвітився буквально на кілька секунд, але цього виявилося достатньо, щоб шанувальника серіалу почали писати жарти і меми на цю тему.
Guys it's not Starbucks, it's Winterfell's own coffee chain "Dire cup" #GameofThrones pic.twitter.com/icM6bhXkbx— (@_alexalexalex) 6 травня 2019 р.
Під час застілля після серйозної битви, на якому зібралися всі хто вижив після війни, на 17 хвилині 39 секунді в кадр потрапляє стаканчик з кавою, який стоїть біля Дейенеріс Таргаріен.
Ланністери: «Почуй мій плач!»— Никотинка з Бровами+ (@Yoghikitt) 6 травня 2019 р.
Старкі: «Зима близько!»
Таргариены: «Подвійне капучіно з ваніллю без цукру!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n
Після цього картинка змінюється і через кілька секунд у кадрі знову з'являється королева, але вже без стаканчика.
— Можна мені, будь ласка, подвійний еспресо?— Alexander VK (@Alex_Schepilov) 6 травня 2019 р.
— Звичайно! Як вас звати?
— Дейенеріс Бурерожденная, Неопалима, Королева Миэрина, Королева андалов, ройнаров і Перших Людей, Кхалісі великого трав'яного моря, Розбиває Кайдани, Матір Драконів.
— Напишемо просто: Дені.
— Дракарис! pic.twitter.com/A43Lbb8fOD
Подвійний латте на молоці жінки-гіганта #GameofThrones pic.twitter.com/kb1YUafsyZ— Morticia (@hates_roses) 6 травня 2019 р.
That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ— Joseph (@TheGeneralSYD) 6 травня 2019 р.
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