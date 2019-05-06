Лучший кофе в Вестеросе: в четвертой серии "Игры престолов" нашли киноляп

Фанаты сериала сразу создали множество шуток и мемов на эту тему
В четвертой серии последнего сезона сериала "Игры престолов" кинозрители неожиданно нашли эпичный киноляп. В одном из кадров на столе возле королевы Дейенерис Таргариен неожиданно появился картонный стаканчик с логотипом известной кофейной компании Sturbucks.
Стаканчик засветился буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы почитателя сериала начали сочинять шутки и мемы на эту тему.
Во время застолья после серьезной битвы, на котором собрались все выжившие после войны, на 17 минуте 39 секунде в кадр попадает стаканчик с кофе, который стоит возле Дейенерис Таргариен.
После этого картинка меняется и через несколько секунд в кадре снова появляется королева, но уже без стаканчика.
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