Лучший кофе в Вестеросе: в четвертой серии "Игры престолов" нашли киноляп

В четвертой серии последнего сезона сериала "Игры престолов" кинозрители неожиданно нашли эпичный киноляп. В одном из кадров на столе возле королевы Дейенерис Таргариен неожиданно появился картонный стаканчик с логотипом известной кофейной компании Sturbucks.

Стаканчик засветился буквально на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы почитателя сериала начали сочинять шутки и мемы на эту тему.

Во время застолья после серьезной битвы, на котором собрались все выжившие после войны, на 17 минуте 39 секунде в кадр попадает стаканчик с кофе, который стоит возле Дейенерис Таргариен.

После этого картинка меняется и через несколько секунд в кадре снова появляется королева, но уже без стаканчика.

Если это кофе Дейенерис, то мне в таком случае очень жаль баристу, которому пришлось ручкой писать ее имя. Наверно, ему свело руки.

И после Великой войны они отметили победу, выпив лучший кофе в Вестеросе.

Продавец Starbucks в Винтерфелле не готов написать имя Дейенерис на стакане с кофе. Ребята, это не Starbucks.

Это собственная кофейная сеть Винтерфелла Dire cup.

Даже в Вестеросе есть старбакс, а в Беларуси все еще нет.

Игра престолов: многомиллионный бюджет, интригующий сюжет, эпичные баталии, драконы и стакан кофе, который забыли убрать из кадра.

Двойной латте на молоке женщины-гиганта.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер взорвала сеть свадебным нарядом от украинского бренда.

А также сообщали о том, что Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в "Игре престолов".