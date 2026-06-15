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Мода и красота

Жена Решетника показала, как элегантно носить капри летом (фото)

07:15 15.06.2026 Пн
2 мин
Блогерша соединила трендовую вещь с объемной блузой и каблуками
aimg Сюзанна Аль Мариди
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Кристина Решетник продемонстрировала стильный летний образ, главным акцентом которого стали капри. Блогерша показала, как элегатно адаптировать трендовую вещь в свой гардероб.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram жены Решетника.

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Кристина Решетник показала, как элегантно носить капри

Для выхода блогер выбрала объемную блузу молочного оттенка с легким сатиновым блеском. Модель отличается свободным кроем, широкими рукавами и сборкой на талии, которая подчеркивает фигуру и добавляет образу женственности.

Особую роль играет текстура ткани. Глянцевый материал красиво отражает свет, благодаря чему даже лаконичная вещь выглядит эффектно и не требует дополнительных акцентов.

Нижнюю часть образа Кристина построила вокруг нюдовых капри темного оттенка, которые гармонично сочетаются с молочным верхом.

Благодаря сдержанной цветовой палитре образ выглядит целостным и дорогим. Еще один удачный стилистический прием - сочетание узкого низа с объемным верхом, которое делает силуэт более изящным.

Как носить капри летом (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксессуары и обувь

Дополнением образа стала компактная структурированная сумка светло-бежевого цвета с короткой ручкой и золотистой фурнитурой. Аксессуар поддерживает общую светлую палитру и добавляет наряду статусности.

Особое внимание привлекает обувь. Кристина сделала ставку на нюдовые туфли-лодочки с острым носком и прозрачными вставками.

Прическа и макияж

Звезда отказалась от сложных укладок и сделала ставку на минимализм. Волосы собраны в низкий гладкий хвост с прямым пробором посередине. Такая прическа подчеркивает черты лица и добавляет образу аккуратности.

Макияж также выглядит максимально естественно. Легкий тон, деликатное подчеркивание глаз и губ поддерживают общую концепцию наряда.

Элегантный образ жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Кристине удалось создать безупречный пример того, как носить капри летом 2026 года. Такой образ будет уместным как для деловой встречи, так и летней прогулки по городу.

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