Дружина Решетніка показала, як елегантно носити капрі влітку (фото)

Христина Решетнік показала, як елегантно носити капрі

Для виходу блогерка обрала об'ємнe блузу молочного відтінку з легким сатиновим блиском. Модель вирізняється вільним кроєм, широкими рукавами та збіркою на талії, яка підкреслює фігуру та додає образу жіночності.

Особливу роль відіграє текстура тканини. Глянцевий матеріал красиво відбиває світло, завдяки чому навіть лаконічна річ має ефектний вигляд і не потребує додаткових акцентів.

Нижню частину образу Крістіна побудувала навколо нюдових капрі темного відтінку, які гармонійно поєднується з молочним верхом.

Завдяки стриманій кольоровій палітрі образ виглядає цілісним і дорогим. Ще один вдали стилістичний прийом - поєднання вузького низу з об'ємним верхом, яке робить силует більш витонченим.

Як носити капрі влітку (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Аксесуари та взуття

Доповненням образу стала компактна структурована сумка світло-бежевого кольору з короткою ручкою та золотистою фурнітурою. Аксесуар підтримує загальну світлу палітру та додає наряду статусності.

Особливу увагу привертає взуття. Христина зробила ставку на нюдові туфлі-човники з гострим носком і прозорими вставками.

Зачіска та макіяж

Зірка відмовилася від складних укладок і зробила ставку на мінімалізм. Волосся зібране у низький гладкий хвіст із прямим проділом посередині. Така зачіска підкреслює риси обличчя та додає образу акуратності.

Макіяж також виглядає максимально природно. Легкий тон, делікатне підкреслення очей і губ підтримують загальну концепцію наряду.

Елегантний образ дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Христині вдалося створити бездоганний приклад того, як носити капрі влітку 2026 року. Такий образ буде доречним як для ділової зустрічі, так і літньої прогулянки містом.