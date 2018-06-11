Смерчі та шквали: кліматологи розповіли, що загрожує нашій планеті

В окремих регіонах зріс ризик небезпечних конвективних явищ

Російські кліматологи попереджають про критичне підвищення ризику смерчів та шквалів. Про це повідомляє РИА Новости.

Російські кліматологи провели аналіз метеорологічних даних за останні 50 років і попередили про критичне підвищення ризику смерчів та шквалів на території середньої смуги. Особливо це стосується чорноморського узбережжя та південної частині Далекого Сходу.

"Ми прогнозуємо збільшення ризику не тільки смерчів, а взагалі небезпечних конвективних явищ, включаючи зливи, град, шквали. Це пов'язано з підвищенням температури повітря, вологості. Для смерчу важливий ще поворот вітру. Найбільш сильні смерчі виникають поряд з холодним фронтом, тому що там формується суперячейкова хмара, закручується повітря і утворюється воронка", — коментує РІА Новини один з авторів моделі кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник лабораторії теорії клімату Інституту фізики атмосфери РАН ім. А. М. Обухова Олександр Чернокульский.

На думку вчених, в зоні ризику знаходиться південь Далекого Сходу, а також акваторія Чорного і Каспійського морів. За останні 30 років водна поверхня цих морів потеплішала на два градуси. За найпесимістичнішим сценарієм, запропонованим моделлю, на Чорному морі кожен другий літній день буде сприятливий для смерчів.

Однак кліматологи просять не плутати ризик виникнення і саме явище.

"Зараз у зв'язку зі значним збільшенням числа повідомлень про смерчі, які публікуються очевидцями у інтернеті, може здатися, що ситуація сильно змінилася в гіршу сторону. Однак це в першу чергу пояснюється підвищенням інтересу громадськості до небезпечних явищ і до публікацій в цілому. Реальну оцінку кліматичних тенденцій на планеті можна буде дати лише через якийсь час після накопичення достатньої кількості інформації",- розповіла співробітник лабораторії програмних систем і розробок НВО "Тайфун" Ольга Калмикова.

Зараз Чернокульский з колегами створює базу смерчів у Росії і країнах колишнього СРСР. Там вже більше 2500 записів з основними характеристиками подій, що відбулися. За словами вченого, у рік на території колишнього СРСР формується близько ста смерчів, з них близько десяти — сильні (F2 і вище).

До речі, вчені зуміли отримати склянку води з повітря.

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