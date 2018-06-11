Смерчи и шквалы: климатологи рассказали, что грозит нашей планете

В отдельных регионах возрос риск опасных конвективных явлений

Российские климатологи предупреждают о критическом повышении риска смерчей и шквалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские климатологи провели анализ метеорологических данных за последние 50 лет и предупредили о критическом повышении риска смерчей и шквалов на территории средней полосы. Особенно это касается черноморского побережья и южной части Дальнего Востока.

"Мы прогнозируем увеличение риска не только смерчей, а вообще опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы. Это связано с повышением температуры воздуха, влажности. Для смерча важен еще поворот ветра. Наиболее сильные смерчи возникают рядом с холодным фронтом, потому что там формируется суперячейковое облако, закручивается воздух и образуется воронка", — комментирует РИА Новости один из авторов модели кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН им. А. М. Обухова Александр Чернокульский.

По мнению ученых, в зоне риска находится юг Дальнего Востока, а также акватория Черного и Каспийского морей. За последние 30 лет водная поверхность этих морей потеплела на два градуса. По самому пессимистичному сценарию, предложенному моделью, на Черном море каждый второй летний день будет благоприятен для смерчей.

Однако климатологи просят не путать риск возникновения и самое явление.

"Сейчас в связи со значительным увеличением числа сообщений о смерчах, публикуемых очевидцами в интернете, может показаться, что ситуация сильно изменилась в худшую сторону. Однако это в первую очередь объясняется повышением интереса общественности к опасным явлениям и к публикациям в целом. Реальную оценку климатическим тенденциям на планете можно будет дать лишь спустя какое-то время после накопления достаточного количества информации",- рассказала сотрудник лаборатории программных систем и разработок НПО "Тайфун" Ольга Калмыкова.

Сейчас Чернокульский с коллегами создает базу смерчей в России и странах бывшего СССР. Там уже более 2500 записей с основными характеристиками произошедших событий. По словам ученого, в год на территории бывшего СССР формируется порядка ста смерчей, из них около десяти — сильные (F2 и выше).

Кстати, ученые сумели получить стакан воды из воздуха.

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