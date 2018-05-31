На Україну насувається магнітна буря: названі дати

Реагують на зміни погоди дві групи людей

На Україну рухається сильна магнітна буря. Про це розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Вона триватиме практично п'ять днів.

Спочатку слабкі коливання досягнуть Землі 1 червня, а вже 2 червня сила магнітної бурі підніметься до рівня G2. Протягом наступних трьох днів - 3, 4 та 5 червня - вплив Сонця також буде відчутним для метеозалежних людей.

Нагадаємо, що лікар-терапевт повідомила, що на зміну погоди реагують дві групи людей.

"Реагують на зміни погоди дві групи людей. Це літні люди, у яких вже є хронічні захворювання серцево-судинної системи (гіпертонія, ішемічна хвороба серця, атеросклероз. Більш молода група людей з так званої дистонією. Ломить суглоби у людей з хронічними захворюваннями суглобів: з артрозами, з артритами, так, вони реагують на дощову погоду, на переміну погоди. Але це протягом хронічного захворювання суглобів, а не метеозалежність", – розповіла лікар-терапевт Марина Крапивнер.

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