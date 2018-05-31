На Украину надвигается магнитная буря: названы даты

Реагируют на изменения погоды две группы людей

На Украину движется сильная магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Она продлится практически пять дней.

Изначально слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. В течение следующих трех дней - 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.

Напомним, что врач-терапевт сообщила, что на изменения погоды реагируют две группы людей.

"Реагируют на изменения погоды две группы людей. Это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы – гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Либо более молодая группа людей с так называемой дистонией. Ломит суставы у людей с хроническими заболеваниями суставов: с артрозами, с артритами, да, они реагируют на дождливую погоду, на перемену погоды. Но это течение хронического заболевания суставов, а не метеозависимость", – рассказала врач-терапевт Марина Крапивнер.

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