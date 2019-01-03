Допоможіть знайти: у Києві зникла 16-річна дівчинка

Фото: колаж РБК-Україна

Поліція Солом'янського району столиці просить у громадян допомоги в пошуку підлітка

У Києві в Солом'янському районі зникла безвісти 16-річна дівчинка-підліток, яка пішла з дому ще 30 грудня 2018 року і не повернулася. Про це повідомляє "Інформатор".

Дівчинку звуть Вікторія Дмитрівна Потапенко, вона 2002 року народження.

Прикмети: має худорляву статуру, зріст - 167 см.

У дівчинки русяве волосся та сіро-зелені очі.

Фото: kiev.informator.ua

Зазначається, що Віка була одягнена у куртку темно-синього кольору, на ній були сірі джинси та светр. Взуття - зелені кросівки.

В поліції просять всіх, хто бачив підлітка або може знати про місцезнаходження - повідомити про це правоохоронцям.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Шепетівському районі Хмельницької області зникла 16-річна Алла Кузнєцова.

Також ми писали про те, що поліція Одеської області просить допомогти знайти 13-річну дівчинку Христину Коробер, яка 19 грудня 2018-го пішла з дому і не повернулася.

Нагадаємо також, що в Закарпатській області в Мукачівському районі в місті Чинадієво 14 грудня пропав підліток - 14-річна дівчинка Тимовка Світлана.

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Відео: РБК-Україна