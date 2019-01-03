Помогите найти: в Киеве пропала 16-летняя девочка

Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция Соломенского района столицы просит у граждан помощи в поиске подростка

В Киеве в Соломенском районе пропала без вести 16-летняя девочка-подросток, которая ушла из дома еще 30 декабря 2018 года и не вернулась. Об этом сообщает "Информатор".

Девочку зовут Виктория Дмитриевна Потапенко, она 2002 года рождения.

Приметы: имеет худощавое телосложение, рост составляет 167 см.

У девочки русые волосы и серо-зеленые глаза.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что Вика была одета в куртку темно-синего цвета, на ней были серые джинсы и свитер. Обувь - зеленые кроссовки.

В полиции просят всех, кто видел подростка или может знать о местонахождении - сообщить об этом правоохранителям.

Как сообщалось ранее, недавно в Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова.

Также мы писали о том, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая 19 декабря 2018-го ушла из дома и не вернулась.

Напомним также, что в Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево 14 декабря пропал подросток - 14-летняя девочка Тымовка Светлана.

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Видео: РБК-Украина