Помогите найти: в Киеве пропала 16-летняя девочка

Полиция Соломенского района столицы просит у граждан помощи в поиске подростка
В Киеве в Соломенском районе пропала без вести 16-летняя девочка-подросток, которая ушла из дома еще 30 декабря 2018 года и не вернулась. Об этом сообщает "Информатор".
Девочку зовут Виктория Дмитриевна Потапенко, она 2002 года рождения.
Приметы: имеет худощавое телосложение, рост составляет 167 см.
У девочки русые волосы и серо-зеленые глаза.
Фото: kiev.informator.ua
Отмечается, что Вика была одета в куртку темно-синего цвета, на ней были серые джинсы и свитер. Обувь - зеленые кроссовки.
В полиции просят всех, кто видел подростка или может знать о местонахождении - сообщить об этом правоохранителям.
Как сообщалось ранее, недавно в Шепетовском районе Хмельницкой области пропала 16-летняя Алла Кузнецова.
Также мы писали о том, что полиция Одесской области просит помочь найти 13-летнюю девочку Кристину Коробер, которая 19 декабря 2018-го ушла из дома и не вернулась.
Напомним также, что в Закарпатской области в Мукачевском районе в городе Чинадиево 14 декабря пропал подросток - 14-летняя девочка Тымовка Светлана.
Видео: РБК-Украина