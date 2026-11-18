О чем сериал "Декстер"

Американский криминальный сериал "Декстера" вышел на экраны 1 октября 2006 года. Его главный герой Декстер Морган работает экспертом по исследованию следов крови в полиции Майами. Коллеги считают его спокойным, чудаковатым, но чрезвычайно способным специалистом. Однако вне работы он скрывает совсем другую жизнь.

Декстер является серийным убийцей, который избирает своими жертвами избежавших наказания преступников. Он пытается придерживаться правил, которым научил его приемный отец Гарри, бывший полицейский.

В то же время Декстер пытается поддерживать отношения, воспитывать детей и скрывать свою тайну от сестры Дебры, тоже работающей в полиции.

Оригинальный сериал длился восемь сезонов и завершился в 2013 году. Впоследствии история получила продолжение "Декстер: Новая кровь", приквел "Декстер: Первородный грех" и сериал "Декстер: Воскрешение".

В октябре 2026 года, ровно через 20 лет после премьеры оригинального шоу, вышел второй сезон "Декстер: Воскрешение".

Майкл Си Холл - Декстер Морган

Майкл Си Холл сыграл главного героя сериала - судебного эксперта Декстера Моргана, ведущего двойную жизнь. Его персонаж пытается казаться обычным человеком, хотя ему сложно понимать чужие эмоции и строить близкие отношения.

Майкл Си Холл в сериале "Декстер" (скриншот)

Еще до "Декстера" Холл получил известность благодаря сериалу "Клиент всегда мертв", где сыграл Дэвида Фишера, одного из братьев, управляющих семейным похоронным бюро. Позже он появился в фильмах "Убей своих любимых", "Ночные игры" и сериале "Корона", где воплотил президента США Джона Кеннеди.

Майкл Си Холл в сериале "Клиент всегда мертв" (скриншот)

В 2026 году актер продолжает играть Декстера в сериале "Декстер: Воскрешение". Кроме того, Холл занимается музыкой. Он является вокалистом альтернативной рок-группы Princess Goes , с которой 30 октября 2026 года выпустил альбом "3".

Майкл Си Холл в сериале "Декстер: Воскресение" (скриншот)

Дженнифер Карпентер - Дебра Морган

Дженнифер Карпентер сыграла Дебру Морган, приемную сестру Декстера. Она работала в полиции Майами, мечтала стать успешной детективкой и часто действовала импульсивно. Дебра была одной из немногих людей, к которым Декстер испытывал настоящую привязанность.

Дженнифер Карпентер в сериале "Декстер" (скриншот)

В сериал актриса запомнилась ролью Эмили Роуз в фильме ужасов "Шесть демонов Эмили Роуз" 2005 года. Позже она сыграла в триллере "Карантин", сериалах "Области тьмы" и "Враг внутри". В 2021 году Карпентер вернулась к роли Дебры в "Декстере: Новая кровь".

Дженнифер Карпентер в фильме "Шесть демонов Эмили Роуз" (скриншот)

В 2025 году она появилась во втором сезоне сериала "1923", приквеле "Йеллоустоуна", где сыграла федеральную маршалку Мэйми Фоссетт. В том же году вышел триллер "Ballistic" с Карпентер в главной роли.

Дженнифер Карпентер в сериале "Йеллоустоун" (скриншот)

Джули Бенц - Рита Беннетт

Джули Бенц исполнила роль Риты Беннетт, девушки, а затем жены Декстера. Она воспитывала двоих детей от предыдущего брака и пыталась построить спокойную семейную жизнь. Именно рядом с Ритой главный герой постепенно начал открывать себе чувства, которых раньше избегал.

Джули Бенц в сериале "Декстер" (скриншот)

Параллельно со съемками в "Декстере" Джули Бенц появилась в нескольких известных голливудских фильмах. В боевике "Рэмбо 4" она сыграла миссионерку Сару Миллер, которая отправляется с гуманитарной миссией в Мьянму вместе с героем Сильвестра Сталлоне. В том же году актриса исполнила одну из ключевых ролей в фильме ужасов "Пила 5", сыграв Брит, участницу опасных испытаний.

Джули Бенц в фильме "Рэмбо 4" (скриншот)

Среди новых работ Бенц - драма "The Midway Point", рассказывающая о подростке с аутизмом, его взрослении и отношениях с окружающими людьми. Также Джули снялась в комедийном ужастике "Horrified" вместе с Роном Перлманом и Бизи Филиппс. В этом проекте она играет бывшую звезду фильмов ужасов, приезжающую на фанатский фестиваль.

Джули Бенц на съемках фильма "Horrified" (фото: instagram.com/juliebenzmft)

Дэвид Зейес - Анхель Батиста

Дэвид Зейес сыграл Анхеля Батисту, детектива отдела убийств полиции Майами. Его персонаж отличался доброжелательностью и чувством справедливости. Он доверял Декстеру и долгое время считал его хорошим другом.

Дэвид Зейес в сериале "Декстер" (скриншот)

До "Декстера" Зейес был известен ролью Энрике Моралеса в криминальном сериале "Тюрьма Оз". Впоследствии он сыграл в боевике "Неудержимые", научно-фантастическом фильме "Скайлайн" и сериале "Готэм", где воплотил криминальный авторитет Сала Марони.

Дэвид Зейес в сериале "Готэм" (скриншот)

В 2025 году Зейес вернулся к роли Батисты в "Декстере: Воскрешение". Его герой снова оказался в центре истории, на этот раз пытаясь разобраться с прошлым своего бывшего коллеги.

Дэвид Зейес в сериале "Декстер: Воскрешение" (скриншот)

Джеймс Ремар - Гарри Морган

Джеймс Ремар сыграл Гарри Моргана, приемного отца Декстера. Он был полицейским и знал об опасных наклонностях сына. Гарри создал для него систему правил, которая должна была не разрешить Декстеру наносить вред невинным людям. В сериале персонаж часто появлялся в воспоминаниях и воображении главного героя.

Джеймс Ремар в сериале "Декстер" (скриншот)

Ремарь имел успешную актерскую карьеру задолго до "Декстера". Он сыграл Аякса в культовом фильме "Воины" 1979 года и Ричарда Райта, одного из любимых Саманты, в сериале "Секс в большом городе".

Джеймс Ремар в фильме "Воины" (скриншот)

После "Декстера" актер появился в "Джанго освобожденном", "Оппенгеймере", супергеройском сериале "Черная молния" и проекте "Оно: Добро пожаловать в Дерри". В 2026 году Ремар снова играет Гарри Моргана во втором сезоне "Декстер: Воскрешение".

Джеймс Ремар в сериале "Декстер: Воскрешение" (скриншот)

Луна Лорен Велес - Мария ЛаГуэрта

Луна Лорен Велес сыграла Марию ЛаГуэрту, амбициозную руководительницу отдела убийств полиции Майами. Она хорошо ориентировалась в профессиональных интригах, стремилась к карьерному росту и постепенно начала замечать странные обстоятельства вокруг Декстера.

Луна Лорен Велес в сериале "Декстер" (скриншот)

До этого у актрисы уже был опыт работы в криминальных сериалах. Она сыграла детективку Нину Морено в "Полицейские под прикрытием" и Глорию Нейтан в "Тюрьме Оз". Позже появилась в сериале "Дурнушка Бетти".

Луна Лорен Велес в сериале "Тюрьмы Оз" (скриншот)

В 2023 году она озвучила Рио Моралес, мать Майлза Моралеса, в анимационном фильме "Человек-паук: Паутина вселенных". Также она сыграла в фильме "Трансформеры: Восхождение Звероботов". Среди новых работ актрисы - короткометражная драма "Betty Bird Goes to War" 2025 года. Велес исполнила главную роль Бетти. Ленту представляли на международных кинофестивалях, в частности на Imagine This Women's Film Festival .

Луна Лорен Велес в фильме "Трансформеры: Восхождение Звероботов" (скриншот)

Чарли Ли - Винс Масука

Чарли Ли сыграл Винса Масуку, эксперта-криминалиста полиции Майами. Он работал вместе с Декстером, помогал расследовать преступления и был известен своими неуместными шутками. Масука часто добавлял комические моменты даже в самые напряженные эпизоды.

Чарли Ли и Майкл Си Холл в сериале "Декстер" (скриншот)

Во время работы над "Декстера" актер также появился в популярном комедийном боевике "Чак", где сыграл Гарри Танга. Позже он исполнил роль Ричарда Гелдофа во втором сезоне "Настоящего детектива" и снимался в сериале "Подлый Пит".

Чарли Ли в сериале "Чак" (скриншот)

Одна из самых заметных новых ролей Ли - Аватар Року в игровой адаптации "Аватар: Легенда об Аанге" от Netflix. Он вернулся к персонажу во втором сезоне, вышедшем в июне 2026 года.

Чарли Ли в сериале "Аватар: Легенда об Аанге" (скриншот)

Десмонд Харрингтон - Джои Квинн

Десмонд Харрингтон присоединился к "Декстеру" в третьем сезоне. Он сыграл детектива Джои Квинна, работавшего вместе с Деброй Морган. Его персонаж не всегда соблюдал правила, часто попадал в противоречивые ситуации и со временем стал подозревать Декстера.

Десмонд Харрингтон в сериале "Декстер" (скриншот)

Еще до сериала Гаррингтон сыграл в фильмах ужасов "Корабль-призрак" и "Поворот не туда". Параллельно с работой над "Декстером" он появлялся в популярном молодежном сериале "Сплетница", где исполнил роль Джека Басса. Позже актер сыграл в сериалах "Элементарно", "Подлый Пит" и "Охота".

Десмонд Харрингтон в фильме "Поворот не туда" (скриншот)

В 2025 году Гаррингтон вернулся к образу Джои Квинна в "Декстере: Воскрешении". А в 2026 году его персонаж получил больше экранного времени: актер вошел в основной состав второго сезона.

Дэвид Зайас, Чарли Ли, Десмонд Харрингтон в сериале "Декстер: Воскрешение" (скриншот)

Эрик Кинг - Джеймс Доукс

Эрик Кинг сыграл сержанта Джеймса Доукса, одного из самых опасных противников Декстера среди его коллег. Доукс был опытным детективом, почти с самого начала не доверяющим Моргану. В отличие от других полицейских, он замечал странное поведение криминалиста и пытался выяснить, что он скрывает.

Эрик Кинг в сериале "Декстер" (скриншот)

До "Декстера" Кинг сыграл Мозеса Дэйелла в сериале "Тюрьма Оз". Также он появился в фильмах "Настоящее преступление" Клинта Иствуда и "Сокровище нации" с Николасом Кейджем.

Эрик Кинг в сериале "Банши" (скриншот)

После завершения своей основной сюжетной линии в "Декстере" актер продолжил сниматься в телевизионных проектах, в частности, "Банши" и "Хорошая борьба". В 2026 году Кинг снова появился в образе Джеймса Доукса в "Декстер: Воскрешение".