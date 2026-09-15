24-часовые смены и 17 тысяч зарплаты: парамедик описал работу на "скорой" в Киеве

Как проходит смена парамедика

Он окончил медицинский колледж около года назад и почти сразу устроился на 103 в Киеве. Он работает в Соломенском районе и говорит, что профессию избрал сознательно.

"Я хотел всегда в душе, я понимал, что я рано или поздно стану медиком", – рассказал парамедик.

Сейчас у него три или четыре дежурства в неделю. Каждое длится 24 часа. На его подстанции работают девять бригад и девять машин.

Рабочий день начинается для различных смен в 7:00, 7:30 или 8:00. Далее бригада выезжает на поступающие в течение суток вызовы.

По словам Йена, нагрузка на экстренную медицинскую помощь сейчас очень велика. Он приводит пример коллег, которые после перехода с бывшей неотложной помощи стали получать гораздо больше работы.

"Вызовов не становится меньше, их только становится больше", - говорит парамедик.

"Скорую" часто вызывают из-за неэкстренных состояний

Он отмечает, что значительная часть работы бригад связана не с критическими травмами, ДТП или другими ситуациями, которые люди обычно представляют, когда думают о "скорой".

По его словам, медиков могут вызвать из-за повышенного давления, температуры или обострения хронического заболевания, которое само по себе не представляет непосредственной угрозы жизни.

"Есть заболевание, есть патология, она может быть тяжелой, но это не экстренно. Это обращение через семейного врача, через онколога, через кого вы лечитесь, плановая госпитализация и так далее", - объясняет он.

Отдельно парамедик говорит о вызовах из-за повышенного давления.

"Просто тысячу раз я говорю, что на гипертонические кризисы скорая не должна ехать на повышение давления. Они все равно вызывают", - говорит Йен.

При этом он отмечает, что не говорит о случаях, когда состояние человека действительно нуждается в экстренной помощи.

Парамедик Йен (фото: instagram.com/yen_maple_ )

Бригада поднялась на 10-й этаж, чтобы проконсультировать маму

Он вспоминает случай, когда бригаду вызвали к ребенку с температурой 39,9 градусов. Медикам пришлось подниматься на 10 этаж. По его словам, мать ребенка боялась давать ему жаропонижающие препараты, хотя имела необходимые лекарства дома.

"Мамочки, даем таблетки детям своим. Она не давала. Говорит: я боялась что-нибудь давать", - передает парамедик.

В результате медики фактически предоставили консультацию: объяснили матери, что нужно соблюдать дозировку, указанную в инструкции к препарату.

"И ты поднимаешься на 10 этаж, чтобы просто сказать маме, консультативные услуги предоставить бесплатные", - рассказал Йен.

Иногда пациенты благодарят медиков помидорами.

Несмотря на большую нагрузку, в работе парамедика есть и моменты, которые запоминаются совсем по другой причине. Он рассказывает, что пациенты иногда хотят отблагодарить бригаду за помощь.

Однажды медики приехали к пожилой женщине с сильной болью в спине. Бригада оказала ей помощь и посоветовала обратиться к неврологу. Женщина сначала предлагала деньги, а потом сказала взять "хоть помидор".

"Я уже этот взял помидор", – вспоминает парамедик.

По его словам, пациенты также дарили медикам бритвы, предлагали чай или кофе.

Был и случай, когда благодарность оказалась гораздо дороже. Бригада приехала к мужчине с гипертонией. Он говорит, что мужчина знал о своем состоянии, но в этот раз сильно перенервничал. Медики помогли ему успокоиться, после чего мужчина дал каждому члену бригады по 1000 гривен.

"Для меня это типо ого, 1000 грн человек дал. Ну, обычно там, ну типо вообще ничего не дают", - рассказал Йен.

Сам парамедик называет такие деньги "чаевыми" и отделяет их от взятки. По его словам, медики сначала выполняют свою работу, а уже после этого человек сам решает, хочет ли поблагодарить.

"Мы просто оказываем экстренную медицинскую помощь. И человек - это выбор человека. Он может отблагодарить чаевые или может не отблагодарить", - объясняет он.

Парамедик Йен (скриншот)

Сколько зарабатывает парамедик в Киеве

По словам Йена, его официальная зарплата составляет примерно 14-15 тысяч гривен в месяц. Дополнительно киевские медики получают городские доплаты, поэтому общая сумма составляет около 17-18 тысяч гривен.

К зарплате также могут прилагаться премии и оплата переработок.

"У меня больше всего, что я заработал - это 23 000 грн. Это с приложениями, с премиями, это с тем, что я работаю полную ставку", - рассказал парамедик.

По его словам, многие коллеги вынуждены работать на нескольких работах, поскольку одной зарплаты им недостаточно. Сам Йен говорит, что пришел в профессию не ради денег.

"Я там не ради денег. Поэтому, знаете, это для меня как просто вот дополнительная история", - отмечает он.

Отключение света тоже влияют на работу "скорой"

Отдельным вызовом для медиков стали перебои с электроснабжением. Если лифт не работает, бригаде приходится подниматься по лестнице даже на высокие этажи, причем с медицинским оборудованием.

Он вспоминает ситуации, когда медикам приходилось пешком подниматься на 16 этаж.

"Вот тебе условно подняться на 16 этаж с оборудованием всем. И ты поднимаешься", - рассказал он.

Но даже после тяжелого подъема работа не кончается. Медикам следует оценить состояние человека, оказать необходимую помощь и, если нужно, организовать госпитализацию.

Несмотря на нагрузку, он говорит, что ему нравится эта работа. После окончания медицинского колледжа он сразу пошел работать на 103 и пока не планирует покидать экстренную медицинскую помощь.

"Мне нравится, я кайфую от этого", – говорит парамедик.