Анастасия Кожевникова родила первенца: экс-солистка "ВІА Гри" показала дочь Вивьен

Анастасия Кожевникова родила первенца

О важном событии в семье Кожевникова сообщила на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала несколько снимков с малышами и назвала дату ее рождения.

Девочка появилась на свет 7 октября. Для нее Анастасия с мужем выбрали имя Вивьен.

"Vivien. 07.10.26", - лаконично подписала публикацию артистка.

На фото Кожевникова показала дочь Вивьен, ее лицо певица скрывать не стала. Также артистка опубликовала видео из роддома, на котором держит новорожденную дочь на руках.

Как Кожевникова рассказала о беременности

О предстоящем пополнении Анастасия сообщила летом 2026 года. Тогда она опубликовала фотосессию, на которой показала округлый животик.

Анастасия Кожевникова (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Позже Анастасия вместе с Кириллом устроили гендер-пати на морском побережье. О том, что они ждут девочку, супруги узнали, разрезав торт с розовой начинкой.

Что известно о муже Анастасии Кожевниковой

С Кириллом Снитковым певица знакома еще со школьных лет. Впоследствии их общение переросло в романтические отношения, а 24 августа 2018 пара сыграла свадьбу в Киеве.

Кирилл не публичный человек и редко появляется в медиа. В то же время, Кожевникова время от времени делится общими кадрами и моментами их семейной жизни в соцсетях.

Карьера Анастасии Кожевниковой

Широкую популярность Анастасия Кожевникова приобрела в 2013 году после участия в музыкальном шоу "Хочу V ВІА Гру". По результатам проекта она вместе с Мишей Романовой и Эрикой Герцег вошла в новый состав группы "ВІА Гра".

Обновленный состав "ВІА Гри"

В составе "ВІА Гри" Кожевникова было около пяти лет. Именно в этот период пришлись одни из самых известных композиций обновленного состава группы, в частности "Перемирие" и "У меня появился второй".

После "ВІА Гри" Кожевникова сосредоточилась на сольной карьере и начала выпускать свои песни и клипы. В последние годы певица реже появляется на публике, однако остается активной в соцсетях.