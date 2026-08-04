Анк-Су-Намун в "Мумии": как сейчас выглядит актриса, ставшая легендой 90-х
В конце 90-х фильм "Мумия" стал настоящим хитом, а его герои быстро обрели популярность во всем мире. Особое внимание зрителей привлекла загадочная красавица Анк-Су-Намун - любимая Имхотепа. Хотя ее образ и не имел большого количества экранного времени, он все же навсегда запечатлелся в памяти фанатов приключенческого кино.
О поразительных изменениях в облике звезды подробнее расскажет Styler.
Мировая известность после одной роли
Одну из самых ярких героинь картины сыграла актриса Патрисия Веласкес. Ее образ таинственной, сильной и одновременно трагической женщины сделал актрису узнаваемой.
Анк-су-Намун была любимой жреца Имхотепа, непосредственно вокруг которой и крутился ряд драматических событий фильма. Ее персонаж стал символом страсти, верности и роковой любви, проходящей через время.
Героиня произвела сильное впечатление на зрителей и произвела актрису настоящей иконой попкультуры 90-х. Само сочетание экзотической внешности, пластичности и эмоциональной игры помогло Веласкесу закрепить статус узнаваемой звезды своего времени.
Что же касается самой ленты "Мумия", то она сразу после выхода на экраны стала культовой, ведь соединила в себе приключения, юмор, романтику, зрелищные к тому времени спецэффекты, а также харизматичных героев, запомнившихся зрителям на годы.
Чем живет Веласкес сейчас
Сегодня 55-летняя актриса не останавливается на достигнутом и продолжает работать в индустрии развлечений, снимается в кино и телевизионных проектах, а также активно занимается общественной деятельностью.
Она поддерживает социальные инициативы и часто появляется на общественных мероприятиях. Кроме того, Веласкес активно ведет соцсети, где делится моментами по путешествиям, работе и личной жизни.
Почитатели отмечают, что даже спустя годы она сохраняет ту самую, присущую своей легендарной героине харизму и шарм.
Как Патрисия Веласкес выглядит сегодня (фото: instagram.com/wayuuprincess)
Перезапуск "Мумии"
Стоит добавить, что сегодня легендарная франшиза готовится к возвращению на большие экраны. В Голливуде уже работают над новой версией Мумии, которая будет иметь отдельный сюжет и новых персонажей.
Создатели обещают сделать ставку на атмосферу мистики, приключений и древних тайн, когда-то принесших серии мировой успех. Премьера нового фильма намечена на 2028 год. Однако сможет ли лента повторить славу культовой "Мумии" 1999 года - пока остается загадкой.
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