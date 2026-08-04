Анк-Су-Намун у "Мумії": як зараз виглядає акторка, яка стала легендою 90-х

Світова популярність після однієї ролі

Одну з найяскравіших героїнь стрічки зіграла акторка Патрісія Веласкес. Її образ таємничої, сильної та водночас трагічної жінки зробив акторку впізнаваною.

Анк-Су-Намун була коханою жерця Імхотепа, безпосередньо навколо якої й крутилася низка драматичних подій фільму. Її персонаж став символом пристрасті, вірності та фатальної любові, яка проходить крізь час.

Анк-Су-Намун в "Мумії" (скриншот)

Героїня справила сильне враження на глядачів і зробила акторку справжньою іконою попкультури 90-х. Саме поєднання екзотичної зовнішності, пластичності та емоційної гри допомогло Веласкес закріпити статус впізнаваної зірки свого часу.

Героїня фільму "Мумія" (скриншот)

Що ж стосується самої стрічки "Мумія", то вона чи не одразу після виходу на екрани стала культовою, адже поєднала в собі пригоди, гумор, романтику, видовищні на той час спецефекти, а також харизматичних героїв, які запам'яталися глядачам на роки.

Чим живе Веласкес зараз

На сьогодні 55-річна акторка не зупиняється на досягнутому й продовжує працювати в індустрії розваг, знімається у кіно та телевізійних проєктах, а також активно займається громадською діяльністю.

Веласкес у гарній спортивній формі (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Вона підтримує соціальні ініціативи та часто з'являється на публічних заходах. Крім того, Веласкес активно веде соцмережі, де ділиться моментами з подорожей, роботи та особистого життя.

Акторка ділиться з шанувальниками особистим життям (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Шанувальники відзначають, що навіть через роки вона зберігає ту саму, притаманну своїй легендарній героїні харизму та шарм.

Як Патрісія Веласкес виглядає сьогодні (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Перезапуск "Мумії"

Варто додати, що сьогодні легендарна франшиза готується до повернення на великі екрани. У Голлівуді вже працюють над новою версією "Мумії", яка матиме окремий сюжет і нових персонажів.

Творці обіцяють зробити ставку на атмосферу містики, пригод і стародавніх таємниць, які колись принесли серії світовий успіх. Прем'єра нового фільму запланована на 2028 рік. Однак, чи зможе стрічка повторити славу культової "Мумії" 1999 року - поки лишається загадкою.