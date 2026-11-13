Блогерша Архипова во второй раз стала мамой: пол ребенка и первые фото

Архипова родила второго ребенка

О рождении малыша она сообщила трогательным видео из родзала. 12 ноября 2026 года она во второй раз стала мамой - у блогерши родился сын.

Во время родов рядом с Дашей был муж Дмитрий. Он поддерживал жену, присутствовал в родзале и после рождения малыша перерезал пуповину.

"12.11.2026 нас стало больше. Сын. Как мы тебя ждали", - написала блогерша.

Как прошли роды

После рождения сына блогерша также опубликовала отдельный пост, в котором поблагодарила мужа и медицинскую команду за поддержку.

По словам Даши, роды были непростыми, однако помощь близких и врачей значительно облегчила этот опыт.

"Было ли это сложно? В некоторых моментах да. Но с поддержкой Димы, врачей, Дины, это было легче. Все прошло, все позади, главное, что с нами все хорошо", - поделилась Архипова.

Впоследствии блогерша пообщалась с подписчиками в Stories и ответила на вопрос о ходе родов. В частности, ее спросили, пользовалась ли она эпидуральной анестезией.

Даша ответила, что рожала без такого обезболивания. Также заверила, что чувствует себя более-менее хорошо, а подробнее о своем опыте расскажет позже.

"Нет, я родила без эпидуральной анестезии. Мои дела более-менее. В целом все хорошо. Чуть позже все расскажу", - отметила блоггерша.

Архипова также показала первые фотографии новорожденного сына и кадры из родзала.

Кто такая Даша Архипова (Дашулька Булька)

Даша Архипова - украинская блогерша, которая получила популярность благодаря юмористическим видео и лайфстайл-контенту. Она известна аудитории под псевдонимом Дашулька Булька.

Блогерше 29 лет. Ее страница в Instagram насчитывает около 255 тысяч подписчиков, а в TikTok за ней следят примерно 488 тысяч пользователей.

В своих соцсетях Даша рассказывает о повседневной жизни, материнстве, семье. Она часто публикует юмористические ролики и делится личным опытом.

Вместе с мужем Дмитрием блогерша воспитывает шестилетнюю дочь Элину, которая также появляется в ее видео. Девочка в этом году ушла в первый класс.

Теперь семья пополнилась еще одним малышом - сыном.