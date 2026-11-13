Блогерка Архіпова вдруге стала мамою: стать дитини та перші фото

Архіпова народила другу дитину

Про народження малюка вона повідомила зворушливим відео з пологової зали. 12 листопада 2026 року вона вдруге стала мамою - у блогерки народився син.

Під час пологів поруч із Дашею був її чоловік Дмитро. Він підтримував дружину, був присутній у пологовій залі та після народження малюка перерізав пуповину.

"12.11.2026 нас стало більше. Син. Як ми на тебе чекали", - написала блогерка.

Як пройшли пологи

Після народження сина блогерка також опублікувала окремий допис, у якому подякувала чоловікові та медичній команді за підтримку.

За словами Даші, пологи були непростими, однак допомога близьких і лікарів значно полегшила цей досвід.

"Чи було це складно? В деяких моментах так. Але з підтримкою Діми, лікарів, Діни, це було легше. Все пройшла, все позаду, головне, що з нами все добре", - поділилася Архіпова.

Згодом блогерка поспілкувалася з підписниками в Stories та відповіла на запитання про перебіг пологів. Зокрема, її запитали, чи користувалася вона епідуральною анестезією.

Даша відповіла, що народжувала без такого знеболення. Також запевнила, що почувається більш-менш добре, а детальніше про свій досвід розповість пізніше.

"Ні, я народила без епідуральної анестезії. Мої справи більш-менш. В цілому все добре. Трошки пізніше все розповім", - зазначила блогерка.

Архіпова також показала перші фотографії новонародженого сина та кадри з пологової зали.

Хто така Даша Архіпова (Дашулька Булька)

Даша Архіпова - українська блогерка, яка здобула популярність завдяки гумористичним відео та лайфстайл-контенту. Вона відома аудиторії під псевдонімом Дашулька Булька.

Блогерці 29 років. Її сторінка в Instagram налічує близько 255 тисяч підписників, а в TikTok за нею стежать приблизно 488 тисяч користувачів.

У своїх соцмережах Даша розповідає про повсякденне життя, материнство, сім'ю. Також вона часто публікує гумористичні ролики й ділиться особистим досвідом.

Разом із чоловіком Дмитром блогерка виховує шестирічну доньку Еліну, яка також з'являється в її відео. Дівчинка в цьому році пішла в перший клас.

Тепер родина поповнилася ще одним малюком - сином.