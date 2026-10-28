Бобул, Ткаченко и Цибульская: украинские звезды показали результаты похудения и поделились опытом

Иво Бобул - более 15 килограммов

Народный артист Украины Иво Бобул долгое время не комментировал изменения в своем облике, хотя поклонники замечали, что певец стал гораздо стройнее.

Впоследствии музыкант подтвердил, что похудел более чем на 15 килограммов. По его словам, решение было осознанным, ведь лишний вес начал создавать дискомфорт в повседневной жизни и во время выступлений.

"Это личное желание, потому что было тяжело для сцены и жизни", - объяснил Бобул.

Перед началом похудения певец посоветовался с врачами и близкими. Он подчеркнул, что изменения происходили под контролем, однако подробностей своего рациона и конкретной методики не раскрыл.

Иво Бобул до и после похудения (фото: из открытых источников)

Настя Ткаченко - минус 37 килограммов

Украинская юмористка Настя Ткаченко откровенно рассказала о сложном пути снижения веса. В марте 2026 года артистка перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка.

В интервью проекту Okay Eva она призналась, что в свое время весила более 130 килограммов. Перед вмешательством ей пришлось пройти подготовку, а после операции - длительную реабилитацию.

В сентябре Ткаченко сообщила, что ее вес составляет 93,5 кг. К тому моменту она уже похудела на 37 килограммов.

Артистка не скрывала, что восстановление было непростым. Из-за резких изменений в организме она чувствовала слабость, а через несколько месяцев столкнулась с выпадением волос.

После операции юмористка существенно изменила питание, стала уделять больше внимания белковым продуктам и придала физическую активность.

Настя Ткаченко до похудения и после (фото: из открытых источников)

Оля Цибульская - минус 12 килограммов

Певица Оля Цибульская также заметно изменилась и рассказала, что ее вес снизился с 71 до 59 килограм.

По словам артистки, толчком к переменам стали гастроли в США. Из-за разницы часовых поясов у нее нарушился привычный режим сна и питания.

Тогда Цибульская начала заменять ужины протеиновыми коктейлями. По возвращении домой она продолжила соблюдать новый режим, а затем добавила регулярные физические нагрузки.

Артистка не скрывала, что удовлетворена результатом, однако хочет и дальше работать над физической формой.

Оля Цибульская до и после похудения (фото: из открытых источников)

Мила Нитич - минус 12 килограммов и проблемы после препаратов

Певица Мила Нитич недавно откровенно рассказала об опыте использования препаратов для снижения веса. В интервью Слава+ артистка призналась, что похудела на 12 килограммов с помощью "Оземпика" и "Мунджаро".

По словам певицы, причиной применения препаратов стали не только желание сменить фигуру, но и выявленные инсулинорезистентность и преддиабет.

Мила объяснила, что препараты по-разному влияли на ее аппетит. Однако после завершения лечения, по ее словам, возникли проблемы со здоровьем, больше всего - с пищеварительной системой.

Певица рассказала, что после прекращения применения препаратов вес начал возвращаться. Кроме того, она столкнулась с болью и ухудшением самочувствия.

Мила Нитич до и после похудения (фото: из открытых источников)

Владимир Жогло - минус 65 килограммов

Одно из самых заметных перевоплощений среди украинских юмористов продемонстрировал Владимир Жогло.

Ранее артист весил 164 килограмма. По его словам, лишний вес негативно влиял на здоровье, а многочисленные попытки похудеть с помощью диет не давали продолжительного результата.

В конце 2024 года комик перенес операцию по уменьшению желудка. Впоследствии ему удалось избавиться от 65 килограммов. Возобновление после вмешательства продолжалось около двух месяцев.

Теперь Жогло ест гораздо меньшими порциями, пытается ограничивать жирные и мучные продукты, однако не устанавливает для себя абсолютных запретов на любимую пищу.

Владимир Жогло до и после операции (фото: из открытых источников)

Анатолий Анатолич - более 20 килограммов

Телеведущий Анатолий Анатолич также продемонстрировал заметные изменения фигуры. За последний год шоумен похудел более чем на 20 килограммов.

В июле он опубликовал в Instagram коллаж с фотографиями до и после похудения. При этом ведущий с юмором обратил внимание не столько на свой вес, сколько на смену прически.

"Открыл лоб - и уже другой человек", - пошутил Анатолич.

Ранее в сети предполагалось, что телеведущий мог использовать препараты для похудения. Однако жена Юла объясняла, что изменения связаны с регулярными занятиями спортом, дисциплиной и пересмотром пищевых привычек.

Анатолич увлекается бегом, участвует в марафонах и продолжает поддерживать активный образ жизни.