Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Зеленского: как отреагировала певица (видео)

Первые эмоции артистки

Певица не скрывала, что получение государственной награды стало для нее неожиданным и особым событием. Она подчеркнула, насколько ценно признание дела, которому посвящает много времени и сил.

"Сегодня в моей жизни произошло особое событие - мне вручили орден княгини Ольги. До сих пор трудно поверить, что это произошло. Для меня это большая честь и в то же время очень трогательный момент. Особенно ценно получать такое признание за дело, которому отдаешь столько времени, сил и любви", - поделилась Астафьева.

Важный вклад украинских женщин

В то же время артистка обратила внимание не только на собственное достижение. По ее словам, сегодня украинки ежедневно прилагают усилия для развития страны в самых разных сферах - от культуры и образования до волонтерства и общественной деятельности.

"Сегодня украинские женщины делают невероятно много. В культуре, образовании, волонтерстве, общественной деятельности, в своих семьях и профессиях. Каждая по-своему вносит вклад в жизнь страны, поддерживает других и помогает нам двигаться вперед. Мне хочется, чтобы об этих достижениях говорили чаще, чтобы женский труд замечали, ценили и отмечали. Ведь за многими важными изменениями стоят именно люди, которые каждый день, без лишней огласки, делают свое дело", - написала певица.

Кому Даша посвятила свою награду

Отдельно Астафьева подчеркнула, что не считает награду исключительно личным достижением. Она поблагодарила команду, близких и людей, которые поддерживают ее работу и приобщаются к популяризации украинской литературы.

"Эту награду я воспринимаю как общее достижение. За ней стоят моя команда, близкие люди и каждый из вас, кто поддерживает меня, читает, слушает украинскую литературу и помогает ей находить своих читателей. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься тем, что имеет для меня настоящее значение. Это большая мотивация двигаться дальше и делать еще больше", - подытожила Даша.

Что такое орден княгини Ольги и за что его вручают

Орден княгини Ольги - государственная награда Украины, основанная в 1997 году. Им отмечают женщин за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также за воспитание детей в семье.

Награда имеет три степени: III, II и I. Наивысшая первая степень, а гражданок Украины награждают последовательно - начиная с третьей. Следующую степень можно получить не раньше, чем через три года после предварительного награждения.

Дашу Астафьеву отметили орденом III степени. В президентском указе ее назвали волонтером, певицей, телеведущей и основательницей книжного приложения UnderBook.

Указ президента Владимира Зеленского (скриншот)

Награду присудили за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.