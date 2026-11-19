Планируют ли Юлия Сахневич и Позитив второго ребенка

Во время интервью танцовщицу спросили, задумываются ли они с мужем о рождении еще одного ребенка, ведь их дочери Марии уже почти два года.

Юлия подтвердила, что они с Позитивом хотели бы во второй раз стать родителями. По ее словам, особенно сильное желание вновь пережить первые месяцы материнства возникает, когда она видит младенцев.

"В будущем задумываемся об этом. И даже был момент, когда мы поехали к врачу, и ты находишься под кабинетом, видишь этих маленьких крох и думаешь: "Ой, как быстро это время прошло". Она же была такой крошкой, и хотелось бы снова вот так подержать ее на ручках", - поделилась Сахневич.

Но сейчас у супругов много профессиональных обязательств, поэтому рождение второго ребенка остается планом на будущее.

"Есть эти прекрасные ощущения, которые очень быстротечны. Хотелось бы их вернуть, но сейчас настолько насыщенный работой период, что пока это мечта на будущее, мечта о лучших, спокойных временах", - объяснила Юлия.

Во время разговора журналистка также обратила внимание на свободный наряд танцовщицы и прямо спросила, не беременна ли она сейчас.

"Нет, нет, нет. Это один из моих нарядов на сегодняшний день. Будет еще один наряд, в котором будет точно понятно, что там нечего скрывать", - ответила Сахневич.

Почему Юлия и Позитив до сих пор не крестили дочь

Помимо планов на второго ребенка, танцовщица рассказала и о крещении дочери Марии.

Как выяснилось, супруги до сих пор этого не сделали. По словам Юлии, причиной стал насыщенный рабочий график, из-за которого они не смогли найти время для организации крещения.

"Не крестили, потому что, к сожалению, из-за работы и насыщенного графика у нас не было времени это сделать. Но это все еще впереди", - отметила Сахневич.