rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении
Люди 19 сентября 2026, 12:56

Ханзаде Ватансевер Османоглу: что известно о прямом потомке Роксоланы и Сулеймана в 16-м поколении

Ее родословная достигает одной из известнейших фигур Османской истории
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ханзаде Ватансевер Османоглу - представительница Османской династии (фото: Styler)
Поделиться:

Роксолана, известная в Османской империи как Хюррем Султан, вошла в историю как супруга султана Сулеймана Пышного и мать будущего султана Селима II. Ее происхождение связывают с Рогатином на территории современной Украины. Спустя столетие ее потомки продолжают жить в Турции. Среди них - юная Ханзаде Ватансевер Османоглу.

Styler со ссылкой на сообщение со страницы royalfamily_fan_ru в Threads рассказывает, что известно о современной потомке Хюррем Султане.

Кто такая Ханзаде Ватансевер Османоглу

Ханзаде родилась 2 июля 2013 года в Стамбуле. Ее родители - Нильхан Османоглу и турецкий бизнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

О рождении девочки турецкие СМИ писали еще в 2013 году. Тогда сообщалось, что Нильхан Османоглу родила дочь, которую назвали Ханзаде, а сама Нильхан является потомком султана Абдул-Гамида II.

Ханзаде Ватансевер Османоглу (instagram.com/nilhansultan)

Сегодня же семья не слишком часто показывает девочку публично. В то же время, ее имя периодически появляется в материалах о современных представителях Османской династии.

По информации издательства Aile Yayınları, Нильхан Османоглу воспитывает двоих детей - дочь Ханзаде и сына Мехмеда Вахдеддина.

Нильхан Османоглу с детьми (фото: instagram.com/nilhansultan)

Какая связь Ханзаде с Роксоланой

Семейная линия Ханзаде действительно ведет к султану Селиму II - сыну Хюррем Султану и Сулейману Пышному. Именно из-за этой ветви современная представительница Османов является дальним потомком Хюррем.

Ее родословная проходит через нескольких османских правителей: Селим II, Мурад III, Мехмед III, Ахмед I, Ибрагим I, Мехмед IV, Ахмед III, Мустафа III и Махмуд II.

Далее эта ветвь приводит к султану Абдул-Меджиду I и султану Абдул-Гамиду II, после чего - к представителям династии, живущим уже в современной Турции.
Таким образом, Ханзаде относится к той же династической линии, что и Хюррем Султан.

Почему ее внешность сравнивают с Роксоланой

В публикациях о Ханзаде особое внимание привлекает ее внешность - в частности, цвет волос и черты лица, которые некоторые пользователи сравнивают с образами Роксоланы.

Юна Ханзаде и Роксолана (коллаж: Styler)

Следует отметить, что делать вывод о реальной схожести только по историческим портретам все же некорректно: достоверных прижизненных изображений Хюррем Султан, позволяющих точно сравнивать ее внешность с современными потомками, нет.

Интересно другое: спустя несколько веков после Хюррем ее потомки продолжают привлекать внимание именно благодаря этой исторической связи.

Семья не выставляет жизнь девочки напоказ

В отличие от многих детей известных людей Ханзаде не стала активной медийной персоной. Ее родители не превращают личную жизнь дочери в публичное шоу, поэтому актуальных фотографий девушки в открытом доступе немного.

Сама же Нильхан Османоглу продолжает рассказывать об истории своей семьи и османском культурном наследии. В ее биографии, опубликованной издательством Aile Yayınları, отмечено, что она занимается культурными и образовательными проектами, связанными с наследием Османской династии.

Ранее Styler рассказывал об одном из самых известных турецких актеров, который получил мировую популярность благодаря роли Ибрагима-паши в сериале "Великолепный век" и заметно изменился за последние годы.

Цікаві факти Люди
Читайте также Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену 19 сентября 2026, 12:00 Имя Екатерина: происхождение, значение характера и дата именин 19 сентября 2026, 10:48 Шоколадный кекс в банке за 30 мин: рецепт без духовки и миксера 19 сентября 2026, 09:23 Обновленная "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала судьей, а POVIN 13-й фабриканткой - фото 18 сентября 2026, 19:23
Больше интересного
Люди Леди Гага и Майкл Полански: астролог назвала сильные и опасные стороны их союза 18 сентября 2026, 18:17
Гороскопы От древнего Рима до наших дней: история имени Юлия и его значение 18 сентября 2026, 17:04
Полезное Как определить истощение почвы в огороде без лабораторных анализов: основные признаки 18 сентября 2026, 16:15
Вкусно Творожные наггетсы, в которых 15 г белка на 100 г: пошаговый рецепт с видео 18 сентября 2026, 15:34
Гороскопы Нумерологический разбор дней рождения от астролога МакРей: анализ чисел 3, 12, 21 и 30 18 сентября 2026, 14:21