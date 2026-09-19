Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні

Хто така Ханзаде Ватансевер Османоглу

Ханзаде народилася 2 липня 2013 року в Стамбулі. Її батьки - Нільхан Османоглу та турецький бізнесмен Мехмет Бехлюль Ватансевер.

Про народження дівчинки турецькі ЗМІ писали ще 2013 року. Тоді повідомлялося, що Нільхан Османоглу народила доньку, яку назвали Ханзаде, а сама Нільхан є нащадком султана Абдул-Гаміда II.

Ханзаде Ватансевер Османоглу (instagram.com/nilhansultan)

Сьогодні ж родина не надто часто показує дівчинку публічно. Водночас її ім'я періодично з'являється в матеріалах про сучасних представників Османської династії.

За інформацією видавництва Aile Yayınları, Нільхан Османоглу виховує двох дітей - доньку Ханзаде та сина Мехмеда Вахдеддіна.

Нільхан Османоглу з дітьми (фото: instagram.com/nilhansultan)

Який зв'язок Ханзаде з Роксоланою

Родинна лінія Ханзаде справді веде до султана Селіма II - сина Хюррем Султан та Сулеймана Пишного. Саме через цю гілку сучасна представниця Османів є далекою нащадкою Хюррем.

Її родовід проходить через кількох османських правителів: Селім II, Мурад III, Мехмед III, Ахмед I, Ібрагім I, Мехмед IV, Ахмед III, Мустафа III та Махмуд II.

Далі ця гілка приводить до султана Абдул-Меджида I та султана Абдул-Гаміда II, після чого - до представників династії, які живуть уже в сучасній Туреччині.

Таким чином, Ханзаде належить до тієї ж династичної лінії, що й Хюррем Султан.

Чому її зовнішність порівнюють із Роксоланою

У публікаціях про Ханзаде особливу увагу привертає її зовнішність - зокрема колір волосся та риси обличчя, які деякі користувачі порівнюють із образами Роксолани.

Юна Ханзаде і Роксолана (колаж: Styler)

Варто зауважити, що робити висновок про реальну схожість лише за історичними портретами все ж некоректно: достовірних прижиттєвих зображень Хюррем Султан, які дозволяли б точно порівнювати її зовнішність із сучасними нащадками, немає.

Цікаво інше: через кілька століть після Хюррем її нащадки продовжують привертати увагу саме завдяки цьому історичному зв'язку.

Родина не виставляє життя дівчинки напоказ

На відміну від багатьох дітей відомих людей, Ханзаде не стала активною медійною персоною. Її батьки не перетворюють особисте життя доньки на публічне шоу, тому актуальних фотографій дівчини у відкритому доступі небагато.

Натомість сама Нільхан Османоглу продовжує розповідати про історію своєї родини та османську культурну спадщину. У її біографії, опублікованій видавництвом Aile Yayınları, зазначено, що вона займається культурними та освітніми проєктами, пов'язаними зі спадщиною Османської династії.