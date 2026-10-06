Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Украинская певица Христина Соловий поделилась семейными кадрами . Артистка показала своих маму и папу и рассказала, как проводит с ними свободное время.
Как рассказывает Styler, новыми семейными фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram.
Христина Соловий показала родителей
На новых кадрах певица вместе с мамой и папой во время семейной прогулки. Семья проводила время на природе и наслаждалась осенней атмосферой.
Соловой редко показывает родителей в соцсетях, поэтому новая серия фотографий привлекла внимание ее подписчиков.
На одном из фото Христина позирует рядом с мамой, на других можно увидеть и отца артистки.
Что известно о семье Христина Соловий
Христина родилась в Дрогобыче в семье музыкантов. Ее мама преподавала музыку, а отец работал хоровым дирижером. Самая музыкальная среда в семье повлияла на будущее увлечение артистки музыкой.
Детство будущей певицы прошло во Львове. Впоследствии она училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, а широкую популярность получила после участия в шоу "Голос країни".
Что известно о брате Христина Соловий
У Христина Соловий есть младший брат Евгений. Певица редко показывает его в соцсетях, однако раньше делилась их общими детскими фотографиями.
Публикуя архивные кадры, артистка тепло высказывалась об их отношениях и отмечала особую связь между ними.
"Вместе мы переплетены и объединены", - писала Соловий.
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