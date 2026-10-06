rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы
Люди 06 октября 2026, 18:01

Христина Соловий показала теплые фото с родителями: как выглядит семья певицы

Артистка проводит осенние дни с самыми родными и поделилась атмосферными кадрами совместного отдыха.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Христина Соловий с родителями (коллаж: Styler)
Поделиться:

Украинская певица Христина Соловий поделилась семейными кадрами . Артистка показала своих маму и папу и рассказала, как проводит с ними свободное время.

Как рассказывает Styler, новыми семейными фотографиями Соловий поделилась на своей странице в Instagram.

Христина Соловий показала родителей

На новых кадрах певица вместе с мамой и папой во время семейной прогулки. Семья проводила время на природе и наслаждалась осенней атмосферой.

Кристина Соловой с мамой (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловой редко показывает родителей в соцсетях, поэтому новая серия фотографий привлекла внимание ее подписчиков.

На одном из фото Христина позирует рядом с мамой, на других можно увидеть и отца артистки.

Мама и папа Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о семье Христина Соловий

Христина родилась в Дрогобыче в семье музыкантов. Ее мама преподавала музыку, а отец работал хоровым дирижером. Самая музыкальная среда в семье повлияла на будущее увлечение артистки музыкой.

Детство будущей певицы прошло во Львове. Впоследствии она училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франка, а широкую популярность получила после участия в шоу "Голос країни".

Что известно о брате Христина Соловий

У Христина Соловий есть младший брат Евгений. Певица редко показывает его в соцсетях, однако раньше делилась их общими детскими фотографиями.

Публикуя архивные кадры, артистка тепло высказывалась об их отношениях и отмечала особую связь между ними.

"Вместе мы переплетены и объединены", - писала Соловий.

Архивное фото Христины
Читайте также Французский тост из бриоша с корицей и маскарпоне: рецепт сладкого завтрака (видео) 06 октября 2026, 17:34 Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом 06 октября 2026, 17:01 В Киевской области грибница побила собственный рекорд и показала корзины: почти 300 боровиков (фото) 06 октября 2026, 16:49 Glovo официально отреагировала на обвинения насчет работы российских военных-курьеров 06 октября 2026, 16:06 Не спешите покупать: Андре Тан объяснил, как проверять одежду в примерочной 06 октября 2026, 15:27
Больше интересного
Люди Лидия Таран показала, как выглядит ее 19-летняя дочь и где она учится 06 октября 2026, 14:51
Тренды Detroit: Become Human, The Walking Dead и Undertale: популярные игры, где ваши решения влияют на сюжет 06 октября 2026, 14:18
Люди Тренер "Зважених і щасливих" Марина Боржемская рассказала о борьбе с неврологическим заболеванием 06 октября 2026, 13:42
Полезное Акациевый, гречишный, липовый: чем отличается мед и на что обратить внимание при покупке 06 октября 2026, 13:16
Люди Гончаренко внесли в базу "Миротворця" после исключения из "Євросолідарності" 06 октября 2026, 12:44