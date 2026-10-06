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Головна Люди Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки
Люди 06 жовтня 2026, 18:01

Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки

Артистка проводить осінні дні з найріднішими та поділилася атмосферними кадрами спільного відпочинку
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Христина Соловій з батьками (колаж: Styler)
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Українська співачка Христина Соловій поділилася сімейними кадрами. Артистка показала своїх маму й тата та розповіла, як проводить із ними вільний час.

Як розповідає Styler, новими сімейними світлинами Соловій поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Христина Соловій показала батьків

На нових кадрах співачка разом із мамою та татом під час сімейної прогулянки. Родина проводила час на природі та насолоджувалася осінньою атмосферою.

Христина Соловій з мамою (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловій нечасто показує батьків у соцмережах, тому нова серія світлин привернула увагу її підписників.

На одному з фото Христина позує поруч із мамою, на інших можна побачити й батька артистки.

Мама і тато Христини Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про родину Христини Соловій

Христина народилася у Дрогобичі в родині музикантів. Її мама викладала музику, а батько працював хоровим диригентом. Саме музичне середовище в родині вплинуло на майбутнє захоплення артистки музикою.

Дитинство майбутньої співачки минуло у Львові. Згодом вона навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а широку популярність здобула після участі у шоу "Голос країни".

Що відомо про брата Христини Соловій

У Христини Соловій є молодший брат Євген. Співачка нечасто показує його у соцмережах, однак раніше ділилася їхніми спільними дитячими фотографіями.

Публікуючи архівні кадри, артистка тепло висловлювалася про їхні стосунки та наголошувала на особливому зв'язку між ними.

"Разом ми переплетені та об'єднані", - писала Соловій.

Архівне фото Христини
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