Христина Соловій показала теплі фото з батьками: як виглядає родина співачки

Христина Соловій показала батьків

На нових кадрах співачка разом із мамою та татом під час сімейної прогулянки. Родина проводила час на природі та насолоджувалася осінньою атмосферою.

Христина Соловій з мамою (фото: instagram.com/soloviyka)

Соловій нечасто показує батьків у соцмережах, тому нова серія світлин привернула увагу її підписників.

На одному з фото Христина позує поруч із мамою, на інших можна побачити й батька артистки.

Мама і тато Христини Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Що відомо про родину Христини Соловій

Христина народилася у Дрогобичі в родині музикантів. Її мама викладала музику, а батько працював хоровим диригентом. Саме музичне середовище в родині вплинуло на майбутнє захоплення артистки музикою.

Дитинство майбутньої співачки минуло у Львові. Згодом вона навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а широку популярність здобула після участі у шоу "Голос країни".

Що відомо про брата Христини Соловій

У Христини Соловій є молодший брат Євген. Співачка нечасто показує його у соцмережах, однак раніше ділилася їхніми спільними дитячими фотографіями.

Публікуючи архівні кадри, артистка тепло висловлювалася про їхні стосунки та наголошувала на особливому зв'язку між ними.

"Разом ми переплетені та об'єднані", - писала Соловій.